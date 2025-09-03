Triple empate y noche de tensión en "La Voz Argentina": Luck Ra tomó la decisión más difícil

El cuartetero debió definir el futuro de su equipo tras un empate histórico entre tres participantes. Tuvo que eliminar a un concursante en un complejo cara a cara

Esta semana comenzaron los tan esperados Rounds en el reality show "La voz Argentina" . Tras las Batallas, los Knockouts y los Playoffs, el certamen avanza con menos participantes, que en esta instancia se enfrentan en un “todo contra todos” y deben ser salvados por los jurados . Fue así como en la última gala de este martes, se presentaron los participantes del Team Luck Ra y el cuartetero cordobés tuvo que enfrentar una difícil e inesperada situación.

En esta quinta etapa, las reglas cambiaron radicalmente. En cada gala se presentan los participantes de un determinado equipo y después de que cada concursante canta su canción individual, todos los coaches, excepto el líder del equipo , le asignan al participante un puntaje secreto del uno al diez. Cuando terminan de cantar los ocho participantes del equipo, el coach líder tiene la posibilidad de salvar a tres participantes. De los cinco restantes, se dan a conocer cuáles fueron los cuatro que recibieron el puntaje más alto por parte del resto de los coaches. De esta forma queda un solo participante que será eliminado “el menos votado y no salvado por su coach".

Ahora bien, en la última noche de La Voz Argentina, Luck Ra pudo salvar a sus tres preferidos pero a la hora de revelar el puntaje otorgado por el resto de los coaches pasó algo insólito: tres concursantes empataron .

Finalmente la decisión quedó en manos del cuartetero cordobés que tuvo que definir el rumbo de su team y eliminar a un participante cara a cara.

El round del team Luck Ra

En el programa de este martes se presentó el team Luck Ra. Los participantes Eduardo Desimone, Lucas Barros, Emma Roach, Thomas Dantas, Nicolás Behringer, Natalie Aponte, Federico Mestre y el dúo conformado por los hermanos Enrique y Tomás Olmos se presentaron con una canción individual y compitieron por su lugar en "La voz Argentina".

Como de costumbre, una de las presentaciones capturó la atencion de los televidentes en redes sociales. Se trató de la interpretación de Thomas Dentas, del tema de Shawn Mendes “Stitches”.

La tensa decisión de Luck Ra

Después de cada presentación, los coaches asignaron un puntaje secreto a cada participante. Hacia el final de la noche, le tocó a Luck Ra elegir a sus tres concursantes favoritos: el primero en ser salvado fue Nicolás Peringer, seguido por el dúo tucumano integrado por Tomás y Enrique Olmos, y finalmente el cuartetero decidió salvar a Emma Roach.

De este modo, quedaron cinco participantes que dependían de los puntajes otorgados por el resto de los coaches. Sin embargo, al momento de revelar los resultados, el conductor advirtió: “Primo, me están diciendo en el control que van a tardar unos minutos más porque se está dando una situación especial.”

Instantes después, la escribana del programa le entregó el sobre con los resultados. En ese momento, Nicolás Occhiato anunció que Federico Mestre y Thomas Dentas continuaban en competencia por el título de talento nacional.

Aunque todo parecía continuar en marcha, Occhiato dio a conocer la tensa situación que se estaba atravesando. “Triple empate de puntaje. Lali, Los Miranda y La Sole coincidieron en un triple empate”, anunció el conductor.

En medio de un clima de tension e incertidumbre, el conductor definió que quien debía salvar al resto de los participantes recaía en el líder del equipo. Acto seguido, le pidió a Luck Ra que regresara a su silla para tomar la decisión clave.

Con el clima cargado de nerviosismo, el cuartetero anunció que Natalie seguiría en el certamen. Finalmente, cara a cara con los dos concursantes restantes, debió eliminar a uno. “Yo los quiero muchísimo, esta situación es durísima, pero hay alguien que lo hizo muy bien. Hubo una canción que le puse que lo maté y aun así intentó darlo todo”, expresó Luck Ra, en referencia a una elección que había complicado a uno de los participantes.

Luego de unos segundos de suspenso, reveló: “Voy a elegir para que siga en La Voz Argentina a Lucas”.

Así, Eduardo De Simone quedó eliminado del certamen.

