El team Miranda! brilló en "La Voz Argentina": una balada de Celine Dion puso de pie al jurado

Los participantes del equipo deslumbraron en los Rounds y dúo tuvo que despedir a dos concursantes tras la reincorporación de Leandro Colman

4 de septiembre 2025 · 12:18hs
El reality show más visto del país," La Voz Argentina", está cada vez más cerca de encontrar al gran talento nacional del año. Actualmente se desarrolla la etapa de Rounds, donde los participantes de cada team se enfrentan en un “todos contra todos” y deben ser salvados por los jurados. Después de las alucinantes presentaciones de los equipos de Lali y Luck Ra, llegó el momento de la gala del team Miranda!

Cabe recordar que, en la etapa de Rounds, los participantes de un equipo se presentan individualmente y, al finalizar cada actuación, todos los coaches (excepto el líder del equipo) asignan un puntaje secreto del uno al diez. Una vez que cantan los participantes del equipo, el coach líder tiene la posibilidad de salvar a tres concursantes. De los cinco restantes, se revelan los cuatro que obtuvieron los puntajes más altos por parte de los otros coaches. De esta manera, queda un solo participante que será eliminado: “el menos votado y no salvado por su coach”.

Así, en la última noche de "La Voz Argentina", llegó el turno de uno de los equipos más esperados por los televidentes. Los once participantes del team Miranda deslumbraron en la pantalla y las redes sociales se llenaron de comentarios, especialmente por la presentación de una concursante que interpretó una balada de Celine Dion y logró la ovación de la tribuna y el jurado.

Hacia el final de la gala, el team Miranda definió quiénes continuarán en la competencia por convertirse en el próximo gran talento nacional. En esta ocasión, el dúo Miranda! tuvo que eliminar a dos participantes, ya que, tras la reincorporación de Leandro Colman en el repechaje, el equipo quedó con un participante más que el resto de los teams.

El round del team Miranda!

Con algunas presentaciones destacadas, otras emocionantes y algunas que pusieron a bailar a los jurados, hacia el final de la noche hubo triple empate en la votación de los coaches y dos eliminados por parte del team Miranda!

Leandro Colman y Josué Codero fueron los elimiandos de la noche y el Team Miranda! quedó con 7 integrantes: Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez y Aimel Sali.

La emocionante performance de Eugenia Rodríguez

Una de las presentaciones más emocionantes de la gala del miércoles fue la de la participante Eugenia Rodriguez que deslumbró con su interpretación del hit de Celine Dion “It’s all coming back to me now” .

Se trató de una de las canciones más desafiantes y difíciles del reality tanto a nivel interpretativo como de afinación. Con su potente voz, la joven tucumana, desde el inicio generó la ovación de los jurados y de las tribunas de "La Voz Argentina", hasta el punto de que se podían escuchar los gritos del público.

“Siempre encontramos algo más impresionante que lo anterior. Sos una de las voces más potentes del Team Miranda! y de toda la competencia. Te han dado grandes canciones de grandes artistas y es impresionante cómo las interpretás. Sos una reina absoluta”, le dijo Lali Espósito en su devolución.

El extraño motivo de la elección de la canción

Cabe recordar que la elección de cada canción no depende del participante, sino que es otorgada por los coaches de cada equipo, según lo que consideren más pertinente para el estilo, la voz o los desafíos del concursante. En este sentido, la gala de Eugenia Rodríguez también tuvo un toque especial por el curioso motivo detrás de la elección de su canción por parte del dúo Miranda.

En la etapa de coacheo, donde los jurados asignan la canción y el participante muestra un adelanto de lo que podrá dar en la gala en vivo, Miranda! justificó la elección del hit de Celine Dion. “Me gusta esta canción porque me gusta que vos la cantes y, además, quiero ver cómo hace Nico Occhiato para decir It’s all coming back to me now”, dijo Ale Sergi, haciendo referencia a las cómicas dificultades del conductor con el inglés.

Fue en ese momento cuando Juli Gattas intentó imitar a Occhiato, generando las risas de Ale y de la participante. “Apenas me dijeron Celine Dion, les dije: ‘Dame la que vos quieras, vení y traeme, yo voy a ser la persona más feliz del mundo’”, comentó Eugenia sobre la elección de su canción.

