"La Voz Argentina": los Rounds, los votos secretos y el primer eliminado del team Lali

Las reglas cambiaron radicalmente en esta nueva etapa. Este lunes, Alan Lez emocionó con su interpretación y alguien tuvo que irse a casa

2 de septiembre 2025 · 09:52hs
"La Voz Argentina" inauguró la fase de Rounds

"La Voz Argentina" inauguró la fase de Rounds

"La Voz Argentina" continúa siendo el programa más visto de la televisión argentina y este lunes estrenó una nueva fase del concurso con dinámicas renovadas. Tras las Batallas, Knockouts y Playoffs, el certamen avanza con menos participantes, que ahora compiten en los Rounds.

Por primera vez en la historia del reality, esta instancia se desarrolla bajo la modalidad de “todos contra todos” y en esta quinta etapa, las reglas cambian radicalmente: los coaches votan con puntajes secretos, cada jurado puede salvar a un participante de su propio equipo y cada gala culmina con una eliminación. La noche del lunes comenzó con el equipo de Lali y uno de sus integrantes fue el primer eliminado de esta fase.

Cómo es la fase de los Rounds

Según explicó el conductor del programa Nico Occhiato, en esta nueva fase de La Voz Argentina, se presentarán en cada gala los participantes de un determinado equipo. Después de que cada concursante cante su canción individual, todos los coaches, excepto el líder del equipo, le debe asignar al participante un puntaje secreto del uno al diez.

Cuando terminan de cantar los ocho participantes del equipo, el coach líder tendrá la posibilidad de salvar a tres participantes. De los cinco restantes, se dará a conocer cuáles fueron los cuatro que recibieron el puntaje más alto por parte del resto de los coaches. De esta forma quedará un solo participante que será eliminado “el menos votado y no salvado por su coach".

El round del team Lali

En el programa de este lunes se presentó el Team Lali. Los participantes Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez, Rafael Morcillo, Nicolás Armayor, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi se presentaron con una canción individual y compitieron por su lugar en La Voz Argentina.

Una de las presentaciones que más llamó la atención entre los televidentes fue la de Alan Lez, quien interpretó la canción de Freddie Mercury “Who wants to live forever”. El favorito del equipo, conocido por su audición a ciegas con “Prisionero” y por su Batalla al ritmo de Elvis Presley, logró poner de pie a Lali y hacia el final de su interpretación rompió en lágrimas de emoción.

El eliminado de la noche

Después de cada presentación, los coaches le asignaron un puntaje a cada uno de los participantes de manera secreta. Hacia el final de la noche, le tocó a Lali Espósito seleccionar a sus tres participantes favoritos. El primer salvado fue Alan Lez, le siguieron Iara Lombardi y Valentino Rossi.

Luego, se revelaron los puntajes de los jurados. Así se sumaron al grupo de salvados Jaime Muñoz, Lola Kajt, Giuliana Piccioni y Rafael Morcillo.

Finalmente, el eliminado en el equipo de Lali fue Nicolás Armayor, un santafesino que había sido el más votado por el público del team Lali en la instancia previa.

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o Rojo23, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti o "Rojo23", nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

