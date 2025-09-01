"La Voz Argentina": cómo quedaron los equipos y quién volvió al certamen

Con una presentación especial de los coaches, la última gala de Playoff completó los equipos y marcó el retorno de un participante vía repechaje

Los jurados sorprendieron con una interpretación de "La isla del sol" en "La Voz Argentina"

"La Voz Argentina" cerró este domingo su última gala de Playoff y dejó definidos los equipos completos de cada coach. En esta instancia, los once participantes de cada equipo se presentaron con una canción individual. Luego, cada jurado salvó a cinco de ellos, mientras que el público, en vivo, eligió a tres de los seis restantes, dejando así a tres concursantes fuera de competencia.

La noche también tuvo dos momentos especiales: una presentación especial de los jurados interpretando "La isla del sol" y el regreso de Leandro Colman al certamen. Tras competir en las galas de repechaje, el cantante se ganó un lugar nuevamente en el programa.

Cabe recordar que las galas de “El regreso” se realizaron en paralelo a las galas oficiales, con Karina “La Princesita” como quinta jurado , y permitieron que cuatro concursantes eliminados en etapas anteriores (audiciones a ciegas, batallas o knockouts) compitan en vivo por el voto del público para volver al show.

Cómo quedaron los equipos

Este domingo se definieron los ocho participantes de cada equipo que pasarían a la etapa de show en vivo. Con el voto de los jurados y el voto del público así quedaron los concursantes de cada equipo:

Equipo Lali:

Valentino Rossi: elegido por Lali.

Jaime Muñoz: elegido por Lali.

Lola Kajt: elegido por Lali.

Alan Lez: elegido por Lali.

Rafael Morcillo: elegido por Lali.

Nicolás Armayor: elegido por el público.

Giuliana Piccioni: elegida por el publico.

Iara Lombardi: elegida o'por el público.

Equipo Luck Ra:

Thomas Dantas: elegido por Luck Ra.

Nathalie Aponte: elegida por Luck Ra.

Lucas Barros: elegido pro Luck Ra.

Emma Roach: elegida por Luck Ra.

Federico Mestre: elegido por Luck Ra.

Nicolás Behringer: elegido por el público.

Enrique y Tomás Olmos (dúo): elegidos por el público.

Eduardo Desimone: elegido por el público.

Equipo La Sole:

Milagros Amud: elegida por La Sole.

Violeta Lemo: elegida por La Sole.

Milena Salamanca: elegida por La Sole.

Mía Frankel: elegida por La Sole.

Luis González: elegido por La Sole.

Mauricio Tarantola (dupla): elegido por La Sole.

Agustín Carletti (dupla): elegido por el público.

Valentina Otero: elegido por el público.

Gustavo Rosales: elegido por el público.

Equipo Miranda!:

Joaquín Martínez Urrutia: elegido por Miranda!

Thomas Guzmán: elegido por Miranda!

Josué Cordero: elegido por Miranda!

Sofía Verna: elegida por Miranda!

Pablo Cuello: elegido por Miranda!

Emiliano Villagra: elegido por el público.

Eugenia Rodríguez:elegido por el público.

Aimel Salí: elegida por el público.

"El regreso" en La Voz Argentina

En la última gala de La Voz Argentina, se definió cuál es el participante que vuelve a ingresar al certamen. Leandro Colman interpretó “Ángel” y fue votado por el público para regresar al certamen.

Colman eligió sumarse al Team Miranda!

La presentación de los jurados de La Voz Argentina

En el cierre de los Playoff los jurados brindaron una presentación especial. Luck Ra, Lali, el dúo Miranda! y La Sole interpretaron el clásico "La Isla del Sol".