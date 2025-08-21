La Capital | Zoom | La voz argentina

Escándalo en "La Voz Argentina": un participante acusó a la producción de manipular su voz

Martín Guerrero, que formó parte de los equipos de La Sole y Miranda!, denunció que no transmitieron la gala completa y que incluso alteraron su voz en la edición

21 de agosto 2025 · 10:53hs
“La Voz Argentina” es, sin dudas, el reality show del momento. Con cada gala, la competencia se vuelve más intensa y el grupo de soñadores que aspira a convertirse en el próximo gran talento nacional es cada vez más reducido. Sin embargo, como todo certamen, el programa no está exento de polémicas y escándalos.

En las últimas horas, un exparticipante del ciclo rompió el silencio y apuntó directamente contra la producción. Según denunció, no se mostró en televisión lo que realmente ocurrió durante su eliminación.

La gala de Martín Guerrero

Martín Guerrero es un cantante ecuatoriano de 41 años que tuvo un recorrido extenso en el certamen. Primero formó parte del team La Sole pero, tras ser eliminado en una batalla frente a Leandro Romano, fue robado por Miranda!. En la instancia de knockouts, se enfrentó con Josué Cordero interpretando “Si tú supieras”.

Aunque el jurado destacó su trabajo vocal, el dúo pop decidió continuar con Cordero. “Hemos tomado una decisión pero e injusta, no porque el que quede no se lo merezca sino porque son muy buenos los dos”, señaló Ale Sergi antes de dar a conocer la decisión. Guerrero, por su parte, se despidió diciendo: “Estar aquí delante de todos ustedes para mí ya es una victoria”.

Hasta ahí, todo parecía cerrar en buenos términos. Sin embargo, en las últimas horas Guerrero habló con un medio de su país y disparó contra la producción. Aseguró que no se transmitió la gala completa, que hubo ediciones en sus presentaciones y hasta insinuó que modificaron su voz en la interpretación.

Los polémicos dichos de Martín Guerrero sobre "La Voz Argentina"

En una entrevista para un medio de Ecuador, Guerrero habló de su eliminación en “La Voz Argentina” y expresó su malestar con la producción del reality: “Siento que el knockout lo gané yo, pero de largo”, comenzó contundente el ecuatoriano

“La misma gente de Córdoba me decía ‘debiste haber pasado tú’. Bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche”, continuó en su descargo.

En ese sentido, el participante comentó que desde la producción no emitieron lo que pasó en ese momento sino que recortaron las devoluciones y aseguró: “Quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire”.

Luego dio detalles de los fragmentos no emitidos en el programa en vivo: “Se pararon de sus sillas, se fueron por atrás y comenzaron a debatir qué hacer. No se demoraron mucho tiempo y regresaron diciendo que era una decisión injusta, pero sin argumentos musicales válidos.”

Y remarcó: “ Yo creo que se tomaron decisiones quizá con el corazón más que con la razón”.

Ahora bien, Guerrero también resaltó que desde la producción habían “manipulado las voces”, y opino: “Entonces ya hay una desigualdad, ya no es tan objetivo el asunto”.

“Hay muchas más cosas que yo me las guardo”, dijo hacia el final.

