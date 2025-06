Siete películas imperdibles de Angelina Jolie disponibles en plataformas

El 4 de junio es un día especial para Hollywood en tanto una de las actrices más reconocidas de las últimas décadas festeja su cumpleaños. Angelina Jolie , que nació en 1975 , cumple 50 años . Y, para celebrarlo con ella, no hay nada mejor que revivir algunos de sus más celebrados títulos cinematográficos.

En su extensa carrera, Jolie ha dejado una huella imborrable en el cine, convirtiéndose en un ícono internacional que aún sigue vigente. En la ficción, exploró diferentes roles y registros. Más allá de interpretar papeles icónicos como el de modelo Gia Carangi en “Gia” o el de la perturbada Lisa en “Girl, Interrupted”, Angelina también escribió, dirigió y produjo sus propias obras. Algunos ejemplos de su talento como creadora se ven en “By the Sea” (2015), “Unbroken” (2014), “First They Killed My Father” (2017), “Without Blood” (2024), entre otras.