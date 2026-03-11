La Capital | Zoom | Pity Alvarez

Pity Álvarez parafraseó a Fito Páez y reavivó la expectativa por un show en Rosario

El cantante tomó una frase de Páez y consolidó los rumores sobre un próximo recital en la ciudad, a casi 10 años de su última presentación

11 de marzo 2026 · 14:17hs
Los fanáticos de Pity Álvarez en Rosario expectantes por anuncios oficiales

Los fanáticos de Pity Álvarez en Rosario expectantes por anuncios oficiales

Cada vez está más cerca el anuncio del show de Pity Álvarez en Rosario. El fundador de Viejas Locas ultima detalles para desembarcar en la ciudad y ofrecer su segundo recital en el regreso a los escenarios. El rumor parece concretarse luego del mensaje que el cantante dejó en su cuenta de X: "Rosario siempre ha estado cerca".

Cristián "Pity" Álvarez emocionó a todo el mundo del rock con su vuelta a la música. Fue en diciembre de 2025, en Córdoba, ante 35 mil espectadores y durante tres horas. El show corrió por los carriles normales, entre canciones y pogos, y fue la base para pensar en una agenda completa para el cantante de 53 años.

Así Rosario apareció en el objetivo de Álvarez y desde Buenos Aires adelantaron que el Pity preparaba una presentación "a la altura de Córdoba" en la ciudad. Esta vez es en serio, toda especulación parece haber sido despejada luego de que el propio músico escribiera en redes sociales: "Rosario siempre ha estado cerca". A ese mensaje le sumó dos fotos de su show en Córdoba. El mensaje es claro y parafraseó el famoso "Rosario siempre estuvo cerca" de Fito Páez para encender las expectativas de su público, que hace una década no lo ve en Rosario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PityRockAndRoll/status/2031722586866888952&partner=&hide_thread=false

El anticipo surgió en el programa de Juan Di Natale (Ex-CQC) en radio Mega, la emisora especializada en rock nacional y no tardó en generar furor en Rosario y fanáticos de alrededores. Sólo el hecho imaginar al Pity entonando los clásicos “Homero”, “Me gustas mucho” o “Quieren rock” pone en alerta a todo aquel que quiera una entrada.

Para Álvarez, el show de Córdoba fue la base. El rockero hizo delirar a sus fans y desplegó las canciones que lo acompañaron durante casi 30 años. Fue el retorno ante su público luego de 9 años de inactividad. Envalentonado, el fundador de Intoxicados ahora prepara el anuncio en una ciudad que siempre estuvo cerca para el músico y sus bandas.

Todo sigue igual en Rosario

Pity Álvarez tiene todo listo para volver a Rosario, solo falta la confirmación oficial y ya se anticipa la plataforma para adquirir el ticket colapsará. Es que el último show del músico en Rosario fue en octubre de 2016 en el Anfiteatro Municipal, hace casi una década, y sus seguidores esperan con ansias poder deleitarse con los temas que marcaron una época.

>> Leer más: Vuelve el Pity Álvarez: dará un show en Vélez y sacará un disco nuevo

Esta vez, el cantante llegará con su faceta solista luego de pertenecer durante 29 años a sus dos bandas: primero Viejas Locas, luego Intoxicados y un regreso de Viejas Locas. “Será dentro de poco, menos de un mes. Córdoba fue la base”, adelantaron en el programa Reloj de Plastilina de Di Natale.

El 20 de diciembre de 2025 brindó un show de más de tres horas ante más de 35.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por lo que se espera que en Rosario se disponga de un lugar de similar capacidad.

Así, las expectativas cada vez más firmes son inmediatas ya que se espera que el arribo del ex-Viejas Locas sean dentro de los próximos 60 días. Lo que supondría una venta de entrada casi fugaz.

Pity Alvarez 10.3
El Pity Álvarez regresaría a Rosario (Foto: @pablikoman)

El Pity Álvarez regresaría a Rosario (Foto: @pablikoman)

El exlíder de Intoxicados ya pasó por la ciudad en el verano y se lo vio en una zapada en Funes junto con el cantante rosarino Pabliko y el músico rolandense Leo Rolón.

Qué fue del Pity Álvarez

En 2018, Pity quedó bajo prisión domicilaria por un asesinato ocurrido en el barrio Samoré, en la localidad bonaerense de Villa Lugano. En 2022, el juez a cargo de la causa determinó el cese de la prisión para que se garantice al músico un tratamiento adecuado por su cuadro de salud mental, que incluía consumo problemático de sustancias.

En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 suspendió el proceso judicial contra el músico dado que se consideró que no estaba en un estado de salud apropiado para afrontar un juicio. Desde entonces, Álvarez pasó por distintos dispositivos que lo acompañaron hacia una mejoría.

Ese mismo año, Pity volvió a grabar de la mano de los artistas Daniel Melingo y Julieta Laso, que lo convocaron para interpretar cuatro tangos para el documental "Tangos Bajos". En 2025, finalmente volverá a mostrar su faceta solista y música de su autoría.

