La argentina detrás de las tazas de diseño que usa Angelina Jolie

En el medio de la foto, los platos de Owo Ceramics en un episodio de "Keeping up with the Kardashians"

“Estaba de vacaciones con mi novio y de repente me explotó el teléfono”, comienza Leticia Gagetti en diálogo con este diario, y explica: “Mucha gente me empieza a etiquetar en Instagram y eso me llamó la atención: eran fotos de mis tazas en el Atelier Jolie en Nueva York, no lo podía creer” , explica, y agrega: “Yo ni sabia que existía este café, pero la gente fue y vio las tazas, que dicen el nombre de la marca en la parte de abajo, y ahí se generó una movida a través de redes”.

Las piezas tienen un diseño propio, un alto precio y demandan unas dos semanas de producción. Gagetti explica que las ventas de Owo Ceramics provienen mayoritariamente del exterior y no de Argentina. Por eso, cuando a la ceramista le llegó una compra desde Nueva York, no se le prendió ninguna alarma: jamás se imaginó que terminarían en el Atelier Jolie.

“Las tazas me las compró un tal Matt, una persona del estudio de arquitectura que, luego me enteré, hizo el interioriorismo del café de Angelina Jolie”, continúa la tandilense y afirma que este hecho generó un impacto más que positivo para el negocio. “Esto nos abrió a un público que cuando va a tomar el café entra en contacto con la marca por primera vez, en un lugar que lleva el nombre de Angelina Jolie, que es un imán, tiene mucho poder de atracción”, afirma la artista.

A lo largo de la trayectoria de Owo Ceramics, han vendido piezas de diseño a los lugares más insólitos del globo terráqueo: un bar de matcha en Japón, un restaurante en Vietnam y diversos compradores de Corea del Sur y Qatar son algunos de los destinos destacados del arte de la Argentina.

De Buenos Aires al café de Angelina Jolie

En diciembre de 2023, la destacada actriz Angeline Jolie abrió su atelier en Nueva York, ubicado en el número 57 de la calle Great Jones, en el sur de Manhattan. Este espacio, hoy dedicado a la moda sostenible, fue propiedad del legendario Andy Warhol, quien se lo alquiló a Jean-Michel Basquiat, artista que lo convirtió en su hogar y estudio.

No fue coincidencia que la protagonista de “Maléfica” eligiese este espacio cargado de mística, habitado anteriormente por los más grandes del arte, para instalar su negocio. La propuesta del Atelier Jolie se completa con su propio café, donde las bebidas se sirven en las tazas de Owo Ceramics, la marca de Leticia Gagetti, la protagonista de esta historia.

El camino de Gagetti fue largo antes de dedicarse por completo a la cerámica: cursó dos carreras universitarias, primero cuatro años de arquitectura en la UBA y luego la licenciatura en historia en la Universidad Di Tella, “Siempre sentí que dentro mío yo era artista”, dice la tandilense, y continúa: “Pero vengo de una familia de inmigrantes, todos super laburadores, donde me decían ‘Estudiá medicina, arquitectura, ingeniería’, algo conservador, el arte no era opción”. Hoy, a sus 34 años, su negocio está establecido, y vive completamente de las ganancias de Owo Ceramics, pero el comienzo no fue fácil.

ceramica 1.jpg Leticia Gagetti, la tandilense que logró instalar sus piezas de diseño en un selecto mercado internacional, desde Angelina Jolie hasta las hermanas Kardashian Foto: Agustina Ribó - REUTERS

Corría 2017 y Leticia Gagetti ya tenía su título de historiadora, trabajaba en una ONG y daba clases en la Universidad Di Tella y en la Universidad del Salvador. En este marco, y como hobbie, comenzó a tomar clases de cerámica una vez por semana. “Tomaba la clase y me quedaba toda la semana pensando en la próxima. Me ponía a buscar inspiración, pensaba en mis piezas todo el tiempo”, recuerda y señala: “Ahí me puse a pensar qué era lo más me apasionaba: la cerámica”.

“En ese momento, también me topé con un montón de negocios de chicas de afuera y me dije ‘Si ellas pueden, ¿por qué yo no?’”, continúa la artista y explica que, en Argentina, el negocio de la cerámica todavía es incipiente. Allí comenzó su camino. Primero tuvo un pequeñísimo estudio en una habitación que les sobraba en el departamento donde vivían con sus hermanos, todos estudiantes universitarios, en Ciudad de Buenos Aires. En ese “típico departamento de chicos del interior”, como lo describe Gagetti, comenzó Owo Ceramics.

Luego, volvió a Tandil, su ciudad natal, compró un horno especial para cerámica y en el quincho de sus padres armó un estudio improvisado. Allí, y en el medio de una ruptura amorosa, dio por iniciado de manera formal su marca. “Me puse a crear, crear, crear”, dice la joven, sobre los comienzos de su marca, y agrega, sobre su situación sentimental: “Fue muy duro tener que arrancar un negocio y ponerse a producir pero a la vez estar triste por una cosa nada que ver”, recuerda. Fue en este marco donde surgió el modelo de “Tazas Rock”, las que hoy se ven en el Atelier Jolie.

Hoy, Owo Ceramics funciona en un coworking de artistas en el barrio porteño de Villa Ortúzar, donde trabajan Leticia y Ayelen, quien se sumó hace poco al equipo de Gagetti, hasta entonces unipersonal, para hcer cada pieza ciento por ciento artesanal. En ese mismo estudio, la artista dicta talleres de cerámica.

Owo Ceramics en “Keeping up with the Kardashians”

En otro increíble episodio, Leticia Gagetti volvió a encontrarse con sus piezas, creadas con sus propias manos, en un lugar inesperado. Esta vez, un modelo de platos de Owo Ceramics apareció en un capítulo de “Keeping up with the Kardashians”, el reality que sigue la vida de las famosas hermanas.

Al igual que con las tazas del café de Angelina Jolie, Gagetti se enteró del particular destino de sus creaciones a través de las redes sociales. “Algunas de nuestras piezas las vende un intermediario en Tailandia y un día esta tienda empieza a postear que le vendió nuestros platos a Khloe Kardashian”, cuenta la artista, todavía con un dejo de asombro.

Eso no es todo, sino que los platos aparecen en el primer capítulo de la última temporada de “Keeping up with the Kardashians”, el reality show de la famosísima familia. “Mientras (las Kardashians) van comiendo y sirviéndose se van pasando los platos, ¡y son los de mi marca”, afirma Gagetti: “Yo estaba como wow, se siente como un sueño, aunque, claro hay una gran cuota de laburo”.