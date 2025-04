Netflix agregó una comedia romántica retro protagonizada por Angelina Jolie

"Siete días y una vida" causa furor en Netflix a pesar de no tratarse de una producción nueva

Netflix renueva permanentemente su catálogo pero no solo incorpora estrenos, también deja lugar a ciertas joyas del pasado porque también cautivan a sus usuarios . Este es el caso de una película de menos de dos horas protagonizada por Angelina Jolie que, tras ser incorporada recientemente, se colocó dentro de lo más visto en la plataforma.

Este film, de hace veinte años, ha resurgido para seducir nuevamente a los espectadores. Comedia y romance se combinan en “Siete días y una vida” (título original “Life or Something Like It”), una película de 2002 dirigida por Stephen Herek.