Siete de las mejores películas de Navidad en plataformas de streaming

Una lista de siete producciones imperdibles y para todos los gustos con temática navideña, disponibles en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ y más

13 de diciembre 2025 · 16:15hs
Cate Blanchett y Rooney Mara destacan en el film Carol

Cate Blanchett y Rooney Mara destacan en el film "Carol", imperdible en tiempos de Navidad

Se acerca la Navidad y vuelven a brillar las historias que vienen conquistando al público fiesta tras fiesta. Comedias, dramas, romances y amistades tiñen a las distintas plataformas de streaming del espíritu navideño infaltable durante este mes.

Los catálogos de las distintas plataformas proponen películas de todo tipo e incluso dentro del género festivo los usuarios pueden encontrar relatos completamente únicos y diferentes. Pero más allá de la oportunidad que vale darle a las incorporaciones nuevas, siempre es bueno tener a mano esos clásicos que no pasan de moda.

“The Polar Express” (2004) - Robert Zemeckis

Esta película es una de las clásicas navideñas, una aventura llena de magia y emoción, ideal para todas las edades. Protagonizada por Tom Hanks, se encuentra disponible en HBO Max.

En “The Polar Express” un niño emprende un viaje extraordinario en tren en dirección al Polo Norte para conocer a Papá Noel. Su vida da un giro inesperado al conocer a personajes que hacen de su viaje algo memorable.

“Eyes wide shut” (1999) - Stanley Kubrick

No todas las películas con temática navideña tienen que ser infantiles. Esta obra del maestro Kubrick está protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise y se trata de un thriller extremadamente tenso y psicosexual realmente envolvente. Está disponible en HBO Max.

Cuando su esposa admite haber fantaseado con otro hombre, los celos y obsesión de un médico neoyorquino lo meten en un grupo turbio y clandestino con encuentros sexuales del que no será tan fácil salir.

“The Holiday” (2006) - Nancy Meyers

Las comedias románticas son ideales para llenarse de ternura durante la época navideña. “The Holiday” es una de las favoritas del género, con personajes y entramados sumamente entrañables. Sus protagonistas Kate Winslet y Cameron Diaz conquistan al público en esta cinta disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

La trama sigue a dos mujeres, una de Inglaterra y otra de Estados Unidos, que intercambian sus casas durante las vacaciones para desconectar de sus problemas amorosos. Alejadas de todo, sus vidas se ven revolucionadas por los encuentros inesperados con chicos locales, con los cuales entablan vínculos muy cercanos.

“El Grinch” (2000) - Ron Howard

No es aceptable atravesar el mes de diciembre sin darle play a “El Grinch”, el personaje que mejor representa a las fiestas. Esta película para toda la familia está disponible en Amazon Prime Video y tiene todo lo que se espera de una cinta navideña: un personaje sumamente gracioso, una escenografía mágica y una moraleja emocionante en torno al espíritu de la Navidad.

En Villa Quién todos los habitantes adoran la Navidad, excepto el Grinch, quien habita en las afueras y se dedica a odiar esta fiesta y a los “quiénes”. Todo empieza a cambiar cuando Cindy, una niña del pueblo, se hace amiga del Grinch e intenta enseñarle el espíritu navideño.

“Carol” (2015) - Todd Haynes

Protagonizado por Cate Blanchett y Rooney Mara, este drama romántico obtuvo excelentes críticas por sus interpretaciones, su guion adaptado (de la novela de Patricia Highsmith), su fotografía y hasta su vestuario. Se encuentra disponible en Amazon Prime Video y se trata de un título imperdible este mes festivo.

Ambientada en la Nueva York de los años 50, la historia sigue la relación que entablan una fotógrafa veinteañera que trabaja como empleada en una tienda y una mujer mayor atrapada en un matrimonio sin amor.

“When Harry Met Sally” (1989) - Rob Reiner

“When Harry Met Sally” es una obligación para cualquier amante del cine, en especial para los amantes de los romances. Esta no es una comedia romántica cualquiera, es la comedia romántica por excelencia. Con las interpretaciones destacadas de Meg Ryan y Billy Crystal, la cinta cuenta con escenas y diálogos evocados hasta el día de hoy. Se puede disfrutar en MUBI.

Un encuentro casual entre dos jóvenes recién graduados desemboca en una breve amistad. Pero cuando el destino los reencuentra cinco años después, se ven obligados a lidiar con lo que sienten el uno por el otro.

“Mi pobre angelito” (1990) - Chris Columbus

No puede faltar en ninguna lista esta comedia navideña para disfrutar en familia. “Mi pobre angelito” se ha convertido en un hito y vuelve a lo más reproducido en las plataformas cuando se acercan las fiestas. Se puede revivir esta historia a través de Disney+.

La familia McCallister sale apurada a sus vacaciones y se olvida del pequeño Kevin de 8 años en la casa. Cuando dos ladrones torpes intentan ingresar en la residencia, Kevin desata toda una serie de trampas para recibirlos.

