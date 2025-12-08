La Capital | La Ciudad | arbolito

Se encendió la Navidad: el clásico arbolito rosarino ya brilla en Oroño y Pellegrini

Una multitud acompañó la tradicional ceremonia en la rotonda del parque Independencia, que se podrá apreciar hasta el 6 de enero

8 de diciembre 2025 · 20:59hs
El arbolito de Navidad ya brilla en Oroño y Pellegrini.

Marcelo Bustamante / La Capital

El arbolito de Navidad ya brilla en Oroño y Pellegrini.

Rosario dio inicio oficialmente a las celebraciones de fin de año con el encendido del emblemático arbolito de Navidad de bulevar Oroño y avenida Pellegrini. Las luces se prendieron poco después de las 20.30, y la ciudad ya cuenta con uno de sus íconos navideños en pleno funcionamiento a la espera de las Fiestas.

El evento convocó a cientos de rosarinos que se acercaron en familia hasta el parque Independencia. Luego de la clásica ceremonia con la que se encendieron las guirnaldas que soportan 3.000 luminarias led no faltó la música, ya que el menú se completó con la presentación de Fabián Gallardo y de The Pirata's, banda tributo a Los Auténticos Decadentes.

Desde el municipio indicaron que el tradicional arbolito de Oroño y Pellegrini está equipado con luces led que garantizan mayor potencia lumínica y menor consumo.

WhatsApp Video 2025-12-08 at 20.53.23

Cuatro Plazas

A la misma hora en la que se encendía el árbol de Oroño y Pellegrini, en el parque Mitre (más conocido como las Cuatro Plazas) se prendió también el icónico árbol que adorna la rotonda de la icónica intersección de Mendoza y Provincias Unidas. La ceremonia fue amenizada por el coro de la parroquia San Antonio y la jornada se completó con la presencia de foodtrucks, patio cervecero y ferias de Economía Social.

En toda la ciudad

Además del árbol en las rotondas de Pellegrini y Oroño y de Mendoza y Provincias Unidas, se encendieron otros en distintos espacios de la ciudad: plaza San Martín (Dorrego y Santa Fe), Mercado del Patio (Cafferata y Córdoba), en San Martín, entre Saavedra y Ayolas, avenida Puccio y avenida Carlos Colombres y en la rotonda ubicada en la plaza Olga Cossettini (Maciel y Maza).

>> Leer más: Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico: libros apilados, plantas de interior y hasta fotos

Todos los árboles y las ornamentaciones que los acompañan podrán apreciarse hasta el 6 de enero, Día de Reyes en el que se deben desarmar los adornos.

