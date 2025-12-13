El "Tinder del tenis": cómo funciona en Rosario la aplicación que conecta a jugadores aficionados

Una plataforma gratuita une a tenistas amateurs, organiza partidos y crea comunidad en la ciudad, donde tiene más de 100 jugadores, y el resto del país

Hace 15 años, Sergio Gregorutti empezó a jugar tenis. La dificultad para armar partidos con otros competidores derivó en una idea que hoy conecta a más de 1.400 tenistas en 15 provincias.

¿Cuántas veces las ganas de hacer deporte no coinciden con la disponibilidad de compañeros? Muchos encuentros quedan en la nada porque no hay jugadores, es difícil encontrar cancha o las agendas se chocan. Todas estas problemáticas fueron la base para la creación de Jugá Tenis , una aplicación para deportistas amateurs que buscan pareja o contrincante y muestra la disponibilidad de canchas en Rosario y alrededores.

Con más de 100 deportistas en Rosario , Jugá Tenis se proyectó como una nueva forma de organizarse para el deporte, una especie de Tinder de atletas vinculados al polvo de ladrillo o césped, la raqueta y los sets . Los jugadores se crean una cuenta sin costos, marcan detalles de su nivel junto al objetivo que tienen en la disciplina y comienza el engranaje para unirlos con otros usuarios. Sólo en la ciudad hay más de 10 clubes dentro de la plataforma que ponen a disposición sus canchas , pero “estamos trabajando para seguir sumando”, afirmó Sergio Gregorutti, desarrollador web autodidacta y creador de la aplicación, a La Capital.

La plataforma se sostiene por la cantidad de jugadores que sumó desde su lanzamiento, hace poco más de seis meses . Una vez que los tenistas se registran, pueden visualizar los jugadores cerca de su zona, el nivel de tenis, género, edad o disponibilidad de juego, entre otros filtros. Cuando se da la coincidencia, se podrá enviar una solicitud de amistad , que al aceptarla permite ver sus datos de contactos (WhatsApp e Instagram) e iniciar los trámites para jugar.

Jugá Tenis cuenta con más de 1.400 tenistas en 15 provincias , la mayoría de los jugadores se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), Rosario y Córdoba Capital. “Una vez que los usuarios son amigos, tienen sus datos de contacto para arreglar partidos por su cuenta. No interferimos en eso”, contó Gregorutti, que llegó a jugar cuatro partidos en 30 días a través de la app.

Tipo de tenista

Al crear el perfil, el usuario deberá indicar nombre, sexo, altura, peso, datos de contacto y ubicación. Luego de este paso, llega el momento de describir el “perfil tenístico”.

Lo primero para marcar es el nivel: principiante, intermedio, avanzado y competitivo. También qué tipo de partidos busca el tenista, ya sea singles, dobles o bien abierto a las dos posibilidades. Se puede describir el tipo de tenistas, detallar cualidades o expresar el objetivo de los partidos a disputar.

Juga Tenis 12-12 (1)

Otro casillero a completar es la disponibilidad horaria para los partidos (mañana, tarde o noche) y la disponibilidad para hacerlo los fines de semana. Además, hay un apartado para hacer aclaraciones en cuanto a la agenda.

Cómo surgió la aplicación

Gregorutti es tenista hace más de 15 años y encontró en la dificultad para armar partidos de tenis una oportunidad para crear la comunidad de Jugá Tenis. Al tener capacidad de crear aplicaciones, la idea rondó durante mucho tiempo, pero recién a mediados de 2025 decidió ponerla en marcha. “Una vez que tuve la idea, empecé a investigar el mercado, las opciones que había, empecé a hablar con otros tenistas amateurs y supe rápidamente que tenía la oportunidad de crear algo nuevo, que se destaque y haga la diferencia”, señaló el desarrollador.

Juga Tenis 12-12 (2)

Para desarrollar esta iniciativa el desarrollador invirtió cerca de 500 mil pesos y la mayor parte de ese monto fue destinado a publicidad. Para la aplicación en sí, se necesitó unos 200 mil pesos, entre el registro del dominio y varios servicios online necesarios para mantener el sitio en funcionamiento. “Después de dos meses de tener la aplicación activa y comprobar que había interés real de los usuarios, decidí invertir en diseño y en un community manager”, agregó. A partir de allí, pronosticó gastar un millón de pesos, pero en total fueron 1.5 millones. Todo el financiamiento, reconoció el emprendedor, lo hizo con ahorros personales.

A pesar de ser un proyecto nuevo, Gregorutti destacó: “Los resultados fueron muy buenos, y ya estoy trabajando en opciones de monetización. Principalmente con publicidad y opciones premium pagas para los usuarios”.

Entre las últimas novedades, Jugá Tenis sumó una herramienta para que los jugadores puedan registrar sus encuentros en la aplicación, con fotos e historial de resultados. Así cada jugador podrá medir su evolución y características de los choques organizados.