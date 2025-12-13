Hockey: la rosarina que buscará el título mundial conseguido por otras dos referentes de la ciudad

Delfina Persoglia jugará este sábado la final con la selección argentina junior. Justo a 32 años del primer título, con Ayelén Stepnik y Julieta Castellán

Delfina Persoglia jugó 4 de los 5 partidos de la selección argentina junior de hockey en el Mundial.

La selección argentina femenina de hockey sobre césped, con la delantera rosarina Delfina Persoglia , buscará el título en el Mundial de Santiago de Chile. Este sábado, a las 19.15, jugará la final contra un clásico histórico , Países Bajos, en el Centro Deportivo de Hockey Césped. Si consigue el triunfo, obtendrá la segunda conquista mundial junior argentina de la historia.

La Leoncita rosarina Persoglia y sus compañeros intentarán emular la primera victoria a nivel internacional del hockey argentino. Un título mundial junior conseguido en la ciudad española de Terrassa en 1993 , con la victoria en la final sobre Australia por 2 a 1. Los goles fueron de Anabel Gambero y Vanina Oneto.

Castellán, representante del Jockey Club, fue titular durante el Mundial. Stepnik, la más jóven de aquel plantel, del club Universitario, no tuvo la oportunidad de jugar.

image - 2025-12-13T140041.070 Julieta Castellán (arriba, izquierda) y Ayelén Stepnik (arriba, derecha) celebran el título de 1993.

La carrera de Castellán con la celeste y blanca continúo en el seleccionado mayor. Jugó el Mundial de Dublín 1994, con la obtención de un subcampeonato, y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.

Stepnik también compitió en Atlanta 96 y su figura trascendió con los años, formando parte de la camada que dio origen a Las Leonas, con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y el bronce en los de Atenas 2004, la presea dorada en el Mundial de Perth 2002 y la de bronce en el de Madrid 2006.

La trayectoria de Persoglia

Persoglia, al igual que Stepnik, juega al hockey en el club Universitario y este año fue campeona con Las Leoncitas del campeonato Panamericano junior de Asunción del Paraguay.

En el Mundial, la delantera de 20 años disputó 4 de los 5 partidos jugados (3 de titular) hasta el momento por la selección argentina. Convirtió un gol en el debut, en la aplastante victoria sobre Zimbabwe por 13 a 0.

En cada partido se observa en la tribuna una bandera argentina con la inscripción: "Delfina. Donde vayas tu manada va con vos". La jugadora de Uni tiene hinchada propia en Santiago de Chile.

Argentina accedió a la final luego de atravesar la fase de grupos, con la victoria mencionada frente a Zimbabwe, el empate con Bélgica (1-1) y el triunfo sobre Galés (8-0), y luego de superar en cuartos de final a Alemania (2-1) y en semifinales a China (3-0).