La Capital | Ovación | hockey

Hockey: la rosarina que buscará el título mundial conseguido por otras dos referentes de la ciudad

Delfina Persoglia jugará este sábado la final con la selección argentina junior. Justo a 32 años del primer título, con Ayelén Stepnik y Julieta Castellán

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

13 de diciembre 2025 · 14:56hs
Delfina Persoglia jugó 4 de los 5 partidos de la selección argentina junior de hockey en el Mundial.

Delfina Persoglia jugó 4 de los 5 partidos de la selección argentina junior de hockey en el Mundial.

La selección argentina femenina de hockey sobre césped, con la delantera rosarina Delfina Persoglia, buscará el título en el Mundial de Santiago de Chile. Este sábado, a las 19.15, jugará la final contra un clásico histórico, Países Bajos, en el Centro Deportivo de Hockey Césped. Si consigue el triunfo, obtendrá la segunda conquista mundial junior argentina de la historia.

La Leoncita rosarina Persoglia y sus compañeros intentarán emular la primera victoria a nivel internacional del hockey argentino. Un título mundial junior conseguido en la ciudad española de Terrassa en 1993, con la victoria en la final sobre Australia por 2 a 1. Los goles fueron de Anabel Gambero y Vanina Oneto.

La primera conquista mundialista tuvo dos históricas jugadores rosarinas en el plantel argentino: Julieta Castellán y Ayelén Stepnik.

Del hockey de Jockey y Universitario

Castellán, representante del Jockey Club, fue titular durante el Mundial. Stepnik, la más jóven de aquel plantel, del club Universitario, no tuvo la oportunidad de jugar.

image - 2025-12-13T140041.070
Julieta Castellán (arriba, izquierda) y Ayelén Stepnik (arriba, derecha) celebran el título de 1993.

Julieta Castellán (arriba, izquierda) y Ayelén Stepnik (arriba, derecha) celebran el título de 1993.

La carrera de Castellán con la celeste y blanca continúo en el seleccionado mayor. Jugó el Mundial de Dublín 1994, con la obtención de un subcampeonato, y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.

Stepnik también compitió en Atlanta 96 y su figura trascendió con los años, formando parte de la camada que dio origen a Las Leonas, con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y el bronce en los de Atenas 2004, la presea dorada en el Mundial de Perth 2002 y la de bronce en el de Madrid 2006.

La trayectoria de Persoglia

Persoglia, al igual que Stepnik, juega al hockey en el club Universitario y este año fue campeona con Las Leoncitas del campeonato Panamericano junior de Asunción del Paraguay.

En el Mundial, la delantera de 20 años disputó 4 de los 5 partidos jugados (3 de titular) hasta el momento por la selección argentina. Convirtió un gol en el debut, en la aplastante victoria sobre Zimbabwe por 13 a 0.

En cada partido se observa en la tribuna una bandera argentina con la inscripción: "Delfina. Donde vayas tu manada va con vos". La jugadora de Uni tiene hinchada propia en Santiago de Chile.

Argentina accedió a la final luego de atravesar la fase de grupos, con la victoria mencionada frente a Zimbabwe, el empate con Bélgica (1-1) y el triunfo sobre Galés (8-0), y luego de superar en cuartos de final a Alemania (2-1) y en semifinales a China (3-0).

Noticias relacionadas
Más que un equipo, una gran familia. El plantel conducido por Carlos Young fue campeón con una formación en el que mezcló experiencia y juventud.

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

La selección argentina junior de hockey perdió en Chennai y se quedó sin cuarta final mundialista.

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Los jugadores de la selección argentina de hockey, felices tras el triunfo sobre Países Bajos en cuartos.

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Las últimas elecciones en Newell’s fueron en la pandemia de 2021.

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Lo último

Obrar Escuchando, una mirada sobre los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista

"Obrar Escuchando", una mirada sobre los primeros diez años de gestión de Enri Vallejos en Reconquista

Siete de las mejores películas de Navidad en plataformas de streaming

Siete de las mejores películas de Navidad en plataformas de streaming

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Repitencia: Goity dijo que "quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

A dos años de su eliminación, el ministro de Educación sostuvo que "todas las medidas tienen como objetivo mejorar los aprendizajes"

Repitencia: Goity dijo que quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Ovación
Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba: Hay mucha sangre joven y con mucho empuje

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba: "Hay mucha sangre joven y con mucho empuje"

Policiales
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

La Ciudad
Repitencia: Goity dijo que quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Repitencia: Goity dijo que "quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable
Política

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
La Ciudad

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre
Información General

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia