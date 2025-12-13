Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario En uno de los operativos, una mujer denunció a su pareja y la policía secuestró balanzas de precisión, estupefacientes y un arma blanca 13 de diciembre 2025 · 17:17hs

Parte de la cocaína secuestrada en uno de los procedimientos.

Diversos operativos policiales derivaron en el hallazgo de delitos ligados a microtráfico, violencia de género y portación ilegal de armas en distintos puntos de la ciudad. Fueron cuatro procedimientos en el marco de patrullajes preventivos que terminaron con tres detenidos y la incautación de varias dosis de cocaína.

El primer procedimiento se registró en Lamadrid al 100 bis, tras una denuncia por violencia de género de una mujer, quien declaró que su expareja, un hombre de 34 años, la había amenazado con un cuchillo y luego se había ido.

Minutos después, el hombre regresó al lugar y fue detenido. En la requisa secuestraron un arma blanca, una balanza de precisión, un celular, dinero en efectivo y una bolsa con sustancia compatible con cocaína.

Por su parte, en otro operativo en la intersección de las calles 1847 y 1856, en la zona oeste, efectivos identificaron a dos hombres en la vía pública. Uno de ellos arrojó una mochila que contenía 120 envoltorios con sustancia blanquecina compatible con clorhidrato de cocaína. Por el hecho fueron aprehendidos dos hombres de 30 y 44 años.