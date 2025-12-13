Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

En medio de la suspensión impuesta por la entidad madre del fútbol argentino, el presidente de Estudiantes avisó que verá la final ante Racing en la tribuna

La final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en Santiago del Estero (este sábado a las 21) no sólo será el centro de atención por lo deportivo, sino también por el marco institucional, algo que la Juan Sebastián Verón , presidente del Pincha, parece no querer dejar pasar desapercibido, al menos en sus redes sociales.

El titular del equipo platense observará el encuentro final en la tribuna, forzado a evitar el palco oficial debido a la sanción de seis meses que le impuso la AFA , algo que ratificó su esposa con una publicación en Instagram.

La pena se originó a raíz del polémico pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes realizaron a Rosario Central, en una acción de repudio por el título otorgado al Canalla por la Tabla Anual. El Tribunal de Disciplina de la AFA consideró a Verón el responsable intelectual de esta decisión, negándole el acceso protocolar que le corresponde en el estadio Madre de Ciudades.

Verón viajó en familia a Santiago del Estero

A pesar de la restricción, Verón no quiso perderse el partido definitorio. El presidente viajó en un avión privado a Santiago del Estero acompañado por amigos y dos de sus hijos, Deian e Iara.

La asistencia de Verón a la tribuna fue anticipada por su propia esposa, Valentina Martín, quien publicó en redes sociales un mensaje junto a la Brujita en la previa de la definición, que muchos interpretaron como una provocación. “Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, escribió.

Mientras tanto, Verón anunció que llevará su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir la sanción que considera completamente arbitraria.