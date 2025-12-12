Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico famoso en EEUU que suena como presidenciable

El nombre del religioso comenzó a circular entre las cúpulas sindicales como un posible candidato. Quién es y cómo es su show "Presidante"

En los últimos días, el nombre del pastor evangélico Dante Gebel se instaló en las redes sociales. Nacido hace 57 años en San Martín, provincia de Buenos Aires, se convirtió en una estrella del mundo pentacostal estadounidense. En aquel país llegó a fundar y dirigir su propia iglesia-estadio: River Church , que está ubicada en Anaheim, California, y cuenta con una capacidad de 10.000 personas . Ahora, Gebel comienza a sonar como un presidenciable para el 2027 y hasta tiene un show donde juega a ser “presidente por un día”

En ese sentido, en las últimas semanas el pastor evangélico — que también es conferencista y conductor de TV — estuvo realizando una gira por América Latina y Argentina con su show “Dante Gebel: Presidante”. De hecho, este jueves 10 de diciembre se presentó ante un Gran Rex lleno y con entradas agotadas. Allí se vieron a reconocidas figuras mediáticas argentinas, como Graciela Alfano, Yuyito González y Fatima Florez, entre otras.

Permitiéndose la licencia de ser “presidente por un día”, Gebel fusiona carcajadas, lágrimas y un mensaje directo al corazón.

En cuanto al juego de palabras que le da título a la conferencia, suele aclarar que no se trata de “otra clásica campaña política” , aunque no descarta que algún día, pueda considerar el hecho de una posible candidatura”, reza la descripción del show de Dante Gebel. En la promoción del espectáculo el pastor y conductor de TV tiene puesta una banda presidencial con los colores de la bandera argentina.

“Si bien este show no persigue esa meta, siempre digo que estaría dispuesto a sembrar mi pequeño grano de arena para hacer que Argentina sea el país que realmente se merece”, expresó Gebel sobre el objetivo de este espectáculo.

El pastor Dante Gebel, ¿presidenciable en 2027?

El título de su show no es lo único que indica que el pastor evangélico podría estar pensando en llegar a la Casa Rosada. Además de declarar públicamente que “no descarta la idea” de ser candidato, su nombre comenzó a sonar al interior de algunas de las cúpulas sindicales.

“Somos varios los que creemos que una figura como la de Dante Gebel, un divulgador de valores, es lo que el país necesita”, afirmó titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA y dirigente de la CGT, Juan Pablo Brey, en conversación con Infobae.

“Estamos trabajando en un proyecto para tratar de terminar de convencerlo a él. Hay gente de todos lados: peronistas, kirchneristas, gente de la Libertad Avanza, gente del PRO, de todos lados. Hoy, la salida del país es muy difícil. Necesitamos a alguien que abrace a todos. Hoy tenemos un presidente que ejerce la violencia permanentemente y la gente está cansada de eso”, amplió el dirigente sindical, sobre la propuesta “Gebel presidente” para 2027.

Fue el propio Gebel quien habló del tema en diversas oportunidades. En octubre de este año fue entrevistado por Mario Pergolini en ”Otro día perdido” y fue consultado por sus aspiraciones políticas. “Hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando, no lo descarto", le respondió al conductor el pastor evangélico, quien se autodefine como “influencer espiritual”.

“Si pudiera ayudar siendo presidente, lo haría”, afirmó Gebel en otra oportunidad, esta vez en conversación con la periodista María Laura Santillán y en entrevista con Infobae.

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que llena estadios

Gebel es multifacético: pastor evangélico que llena estadios, conferencista en distintas ciudades del mundo y hasta conductor de TV. Hace un tiempo estrenó su late night show “La divina noche”. Su último entrevistado fue el destacado actor Luis Brandoni.

“Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión”, se presenta Daniel Gebel en su cuenta de X, ex Twitter. Allí cosecha más de 160.000 seguidores, mientras que en Instagram supera los 2 millones de followers. En 2023 ganó el premio Martín Fierro como mejor presentador de televisión en la gala celebrada en Miami.

En cuanto a su historia personal, Daniel Gebel nació hace 57 años en Billinghurst, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Su salto a la fama llegó en la década de los 90, cuando organizaba los “Superclásicos de la Juventud”, eventos que llegaron a llenar estadios como el de Vélez y River Plate.

Además, Gebel es íntimo del famoso conductor de TV y radio Mario Pergolini. Pero la relación con el ex CQC y el pastor evangélico no se limita a una amistad: Pergolini es su socio comercial en la producción de su programa televisivo y sus shows en teatros. "Cena de fin de año junto Mario Pergolini, preparándonos para el cierre de #PresiDante", escribió Dante Gebel en su cuenta de X, junto a una foto con el periodista y empresario mediático.

En 2009 pasó a pastorear en la mítica Crystal Cathedral de California y en 2014 fundó la River Church que hoy es una de las iglesias hispanas más grandes de Estados Unidos. Allí realiza conferencias religiosas a estadio lleno.