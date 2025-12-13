La Capital | Policiales | barrio Triángulo

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y otros cuatro heridos en un ataque a tiros

Una persona llegó a Cisneros al 6400 y comenzó a disparar contra un grupo de personas. Dos de ellas fallecieron y otras cuatro permanecen internadas en el Heca

13 de diciembre 2025
Foto: Héctor Rio / La Capital

Dos personas fueron asesinadas y cuatro más fueron heridas en una brutal balacera ocurrida esta madrugada de sábado barrio Triángulo, en el extremo oeste de Rosario. Según los testigos, el gatillero llegó solo y pie a la zona de Cisneros al 6400 y disparó contra un grupo de personas.

La tranquila madrugada del sábado en el barrio Triangulo se vio interrumpida por un feroz ataque a tiros contra un grupo de personas que estaba en la vía pública. Los informes oficiales indicaron que la policía llegó al lugar cerca de las 1.30, minutos después de la agresión.

En el lugar, los uniformados se encontraron con un hombre tendido en uno de los pasillos de la zona y sin signos vitales. Rápidamente convocaron al personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que constató el fallecimiento. Hasta el momento no pudieron identificar a la víctima.

Mujeres heridas

Además, en el mismo lugar, había dos mujeres heridas, una adolescente de 16 años, identificada como Deisy Jazmín Duran, con herida producto de un balazo en el cráneo, y otra mujer de 28 años, identificada C.H.N. con un disparo en la espalda. El personal del Sies trasladó a ambas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

La joven de 16 años fue atendida por los médicos del hospital público y a pesar de los esfuerzos por salvarla no resistió al ataque. Finalmente fue confirmado el fallecimiento de Duran minutos antes del amanecer.

Mientras tanto, en el lugar del hecho comenzaron a trabajar los equipos de la justicia y de la Policía de Investigaciones (PDI). Los primeros testimonios indican que el agresor llegó caminando hasta la calle Cisneros entre Campbell y Palamo, en el extremo oeste de la ciudad, y comenzó a disparar contra un grupo de personas.

Más heridos desde barrio Triángulo

Las víctimas fatales y la mujer herida no fueron los únicos agredidos en la madrugada del barrio Triangulo. Otras tres personas resultaron heridas de esta salvaje balacera. El primero de ellos, identificado como L.A.R., de 32 años, con una herida producida por disparo de arma de fuego en muslos.

El entrecruzamiento de datos entre los destacamentos policiales dio cuenta que alrededor de las 2.45 ingresó otro herido al Heca: un hombre de 60 años, identificado como R.I.R. trasladado por los propios familiares y al cual se diagnosticó una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

Por otro lado, cerca de las 4, una unidad de la policía de Santa fe trasladó desde el Policlínico San Martín al Heca a un joven de 20 años, identificado como J.B.C., que tenía balazos en el pie derecho.

