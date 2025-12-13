La Capital | Política | CGT

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

El ministro deslizó que los cambios tendrían fuerza sobre lo pasado y la central obrera replicó: “Fue un sincericidio”. Bullrich negocia en tiempo de descuento en el Senado

13 de diciembre 2025 · 18:01hs
Cristian Jerónimo

Foto: Archivo / La Capital.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La controversia política sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei escaló este sábado luego de que el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sugiriera que la legislación tendría carácter retroactivo, contradiciendo declaraciones previas de otros funcionarios.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT), respondió al ministro acusándolo de cometer un “sincericidio” que expuso las verdaderas intenciones del Ejecutivo.

El "sincericidio" de Sturzenegger

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó Jerónimo.

El eje central de la disputa es si la “modernización laboral” afectará sólo a las futuras contrataciones o si regirá para todas las relaciones laborales ya existentes.

>> Leer más: Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha en la ciudad

Diversos voceros del gobierno habían intentado bajar el tono, asegurando que la iniciativa solamente aplicaría para contratos pactados después de su sanción.

Jerónimo advirtió que las declaraciones de Sturzenegger demuestran que el oficialismo está “mintiendo” sobre el alcance de la reforma laboral.

“El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos, porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, aseveró el dirigente gremial.

Bullrich y el Senado

En tiempo de descuento, La Libertad Avanza (LLA) busca alcanzar acuerdos en el Senado nacional con los bloques dialoguistas para aprobar la reforma laboral en la última semana de diciembre, mientras el peronismo explora recursos para boicotear el proyecto del gobierno.

Los márgenes son muy acotados para el Ejecutivo ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó recién para el martes, a las 11, a los presidentes de bloque para acordar el armado de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado, con lo cual el debate podría comenzar el miércoles.

>>Leer más: Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: "Viola la Constitución"

El primer desafío que tendrá Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, será conseguir mayoría con propios y aliados en las dos comisiones para emitir dictamen y convencer a los dialoguistas de la UCR, PRO y provinciales de acortar la lista de invitados, ya que el peronismo quiere que exponga un centenar de dirigentes de los distintos sectores sociales para extender el debate de la reforma laboral.

El esquema diseñado por el oficialismo implica comenzar el debate en un plenario de comisiones el miércoles, jueves y viernes —si es necesario— para emitir dictamen y, de ese modo, poder tratar el proyecto entre el 26 y el 30 de diciembre, junto al presupuesto 2026.

