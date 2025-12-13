La Capital | La Ciudad | repitencia

Repitencia: Goity dijo que "quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

A dos años de su eliminación, el ministro de Educación sostuvo que "todas las medidas tienen como objetivo mejorar los aprendizajes"

13 de diciembre 2025 · 15:06hs
La provincia evaluó el fin de la no repitencia en el nivel secundario.

El ministro de Educación provincial, José Goity, evaluó el impacto de la medida que restituyó la repitencia en el nivel secundario y destacó los 185 días de clases alcanzados en 2025, junto con los 190 proyectados para 2026. “Estamos mejorando la calidad educativa”, afirmó.

La primera decisión que tomó Maximiliano Pullaro al asumir como gobernador, en diciembre de 2023, fue firmar el decreto que eliminó la no repitencia en la educación secundaria. A dos años de aquella medida, Goity aseguró que la provincia cumplió las metas trazadas: “Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año, tiene que repetir. Estamos trabajando con los docentes y conversando con los estudiantes. Tenemos que reformular la escuela secundaria para que repetir no sea la única respuesta, y esa es una responsabilidad que asumimos”.

Goity también subrayó el cumplimiento del calendario escolar. “El año pasado dijimos que íbamos a tener 185 días de clases y que las clases iban a empezar en la fecha definida. Eso ocurrió, y no es un dato menor”, sostuvo. Para el ministro, alcanzar el mínimo de días previstos sienta las bases para avanzar en un aspecto que considera central: “La cantidad de días de clases tiene sentido si se producen los aprendizajes que necesitan los chicos y las chicas, y también la sociedad. Estamos ordenando el sistema educativo para que sea la política la que conduzca, y no las corporaciones”.

El rol del Estado en la Educación

En relación con la reforma constitucional, Goity destacó dos principios que, a su juicio, resultan sustanciales: “El Estado tiene una función indelegable e irrenunciable en ordenar, conducir y financiar el sistema educativo; la responsabilidad es estatal”. Además, remarcó que la propia Constitución establece la obligación de rendir cuentas sobre esa tarea: “La sociedad delega en el Estado la responsabilidad de enseñar y garantizar que los chicos aprendan. Por eso debemos rendir cuentas basándonos en dispositivos de evaluación de aprendizajes, y en eso tenemos que ser muy firmes”.

Por su parte, en un mensaje en redes sociales, el gobernador Maximiliano Pullaro, a dos años de haber terminado con la no repitencia, destacó que el eje es “volver a poner el aprendizaje en el centro” del sistema educativo y destacó que si bien todavía “falta mucho”, el objetivo es sostener un camino de mejora continua para elevar la calidad educativa.

“Falta mucho, pero el rumbo es claro: 185 días de clases, reducción del ausentismo docente y un plan de alfabetización que recorre toda la provincia. Vamos a seguir trabajando para cambiar la calidad educativa en Santa Fe”, señaló

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1999490521966784748&partner=&hide_thread=false

Un calendario de 190 días para 2026

Esta semana, la provincia anunció que el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo. En los niveles inicial, primario y especial -incluida la primaria de adultos y la modalidad Eempa- el calendario tendrá receso invernal entre el 6 y el 17 de julio y finalizará el 18 de diciembre. En tanto, los niveles secundario, superior y de formación profesional compartirán la fecha de inicio y de receso, pero concluirán el 11 de diciembre.

Tras 14 años sin alcanzarlo, Santa Fe logró en 2025 cumplir los 185 días de clases, ubicándose como la segunda provincia del país con ese indicador. La jurisdicción también se posiciona entre las primeras en la implementación de la hora extendida, otro de los pilares de la política educativa provincial.

