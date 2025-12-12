La Capital | Política | reforma laboral

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha en la ciudad

"Queremos que entiendan que hay que buscar diálogo, no conflicto", señalaron referentes locales de la central gremial tras la convocatoria a Plaza de Mayo

12 de diciembre 2025 · 13:06hs
Miguel Vivas rechazó el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional.

Miguel Vivas rechazó el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una marcha contra la reforma laboral que propuso el gobierno nacional. Luego de la convocatoria, el secretario general de la organización a nivel local, Miguel Vivas, anticipó este viernes que "seguramente va a haber una movilización" en Rosario.

El dirigente gremial aclaró que el encuentro en las calles de la ciudad "todavía no está definido", pero dejó en claro que planean acompañar la convocatoria para el jueves 18 de diciembre en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. "Queremos que sea en paz para tratar de que entiendan que hay que buscar diálogo, buscar soluciones, no conflicto", señaló en LT8.

Mientras se define la coordinación de la protesta contra la iniciativa del presidente Javier Milei, el titular regional del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) cuestionó los términos de la propuesta. En este sentido, apuntó: "Es un proyecto mal denominado de modernización, no busca actualizar la legislación".

Críticas de la CGT Rosario a la reforma laboral

"Esta reforma laboral que han presentado es retroceder en el tiempo", manifestó Vivas en cuanto a las modificaciones que definió el Consejo de Mayo para debatir en el Congreso. Luego sostuvo que este tipo de medidas "realmente no es lo que da lugar a que haya más empleo" en Argentina.

Embed - CONVOCAN A UNA MARCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL DE MILEI - MIGUEL VIVAS

Por otra parte, el secretario general de la CGT Rosario reconoció que el conflicto actual es el desenlace de un proceso con errores propios del lado de los gremios. "Tenemos que ser autocríticos, hay cosas que hay que cambiar. Todos entendemos eso, pero tiene que ser en un consenso. Detrás de nosotros hay gente que la está pasando muy mal", remarcó.

>> Leer más: Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas, indemnizaciones y salarios "dinámicos"

El proyecto de modernización laboral forma parte del temario del período de sesiones extraordinarias del Congreso, de modo que Milei apuesta a lograr la aprobación cuanto antes. En este contexto, el referente sindical señaló: "El gobierno está muy empecinado en que esto se sancione y se aplique y no es el camino".

"Todos entendemos que hay convenios caducos, pero acá hay que sentarse a hablar con los que realmente somos parte de esto, gremios, empresas, y buscar una solución", sostuvo el titular regional del STIA. Así, planteó que el Poder Ejecutivo no tuvo en cuenta la mirada de los trabajadores a la hora de elaborar la propuesta.

Problemas de arrastre

Vivas hizo un diagnóstico que también aplicó a otras etapas en las que se plantearon reformas laborales y definió que el denominador común es la falta de consenso. A continuación, explicó: "Todo lo que se ha aplicado hasta ahora, convenios obsoletos, monotributo, hace que haya cada vez más trabajadores informales. Esto pasa porque no se consulta a quien hay que consultar".

Por otro lado, el secretario general de la CGT Rosario se despegó de la cuestión partidaria a la hora de defender su posición. "Acá no importa si el que está en el poder es peronista, radical o Milei. Tenemos que ver la problemática de cada uno con responsabilidad y tratar de solucionarla", concluyó.

El gremialista incluso se refirió a una cuestión que conecta a los líderes sindicales y las autoridades de los gobiernos nacionales porque "el pueblo también los elige a ellos para estar mejor". En este sentido, reclamó: "Tenemos que dejar las peleas mezquinas y los intereses particulares. Este diálogo del odio tiene que terminar".

