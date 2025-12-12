La Capital | Ovación | Andrés Merlos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Andrés Merlos escoltado por la policía

Ante los disturbios y agresiones en Los Molinos, el árbitro debió ser escoltado por efectivos policiales en medio de un violento escenario con incidentes

12 de diciembre 2025
Andrés Merlos debió ser escoltado por la policía en la final de la Liga Casildense.

Andrés Merlos debió ser escoltado por la policía en la final de la Liga Casildense.

El árbitro Andrés Merlos protagonizó un escandaloso y violento episodio en la final de la Liga Casildense, en la cual fue el encargado del encuentro que terminó con la consagración de Belgrano de Arequito tras la victoria 2-1 ante Unión Deportiva Los Molinos. El juez debió ser escoltado por efectivos policiales en medio de serios incidentes.

La final se disputó en el estadio Pablo Luna de Los Molinos, donde, según los primeros reportes, unos 30 miembros de la policía santafesina debieron proteger la integridad del referí ante los intentos de agresión de simpatizantes del conjunto local. El saldo del operativo incluyó cinco agentes heridos y distintos daños materiales sobre los móviles policiales y las instalaciones del club.

Merlos volvió a las ligas regionales debido a que no fue designado para ninguno de los encuentros decisivos de la Liga Profesional, pero quedó envuelto en el escandaloso final luego de expulsar a dos futbolistas de cada lado.

“Los disturbios se iniciaron cuando un grupo de personas impidió la salida del árbitro del encuentro. La situación escaló rápidamente, comenzando con enfrentamientos con los jugadores y luego propagándose hacia el exterior”, indicaron desde el medio CasildaPlus luego de los disturbios.

arbitro Merlos se retiró custodiado

Las agresiones a Andrés Merlos

La tensión dejó imágenes de las agresiones que se viralizaron en redes sociales y mostraron la secuencia en la que la policía reaccionó ante las agresiones con balas de goma, bastonazos y gases para separar a los grupos, a la par de que custodiaban al árbitro.

Además, el operativo de protección a Merlos debió extenderse fuera del estadio para garantizar la seguridad de todos los protagonistas, debido a que dentro de los distintos espacios del predio los altercados persistieron.

En la transmisión del partido a través del canal Chabás Ya - Sports describieron los sucesos: “Para los mal pensados, hubo cuatro expulsados, dos por bando. El árbitro dirigió correctamente. Deja dudas, pero cuando decimos dudas es porque nosotros observamos de acá arriba que la jugada es muy dividida en la primera expulsión. Las otras tres expulsiones estuvieron bien”.

Represión e investigación

Jugadores e hinchas de Unión Deportiva Los Molinos denunciaron el uso intensivo de “gas pimienta, gas lacrimógeno y decenas de disparos con balas antitumulto”, los cuales habrían iniciado incluso durante el entretiempo.

Las autoridades locales, junto a la fiscalía, analizan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los disturbios, pero no hubo detenciones por las agresiones.

