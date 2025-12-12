Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Después del adiós de Ariel Holan, uno de los habituales titulares del Canalla causó un tembladeral interno con una publicación que debió aclarar puertas adentro

El mundo Central quedó sensible luego de la inesperada partida de Ariel Holan . Quizás por eso causó tanto revuelo interno una publicación de uno de los jugadores titulares, que pareció despedirse del club . Al final debió aclarar que se expresó confusamente y se queda a disputar la Copa Libertadores .

El jugador en cuestión es Franco Ibarra, quien publicó en su cuenta de Instagram. "Gracias Rosario Central por este año, gracias por el amor que me dan y le dieron a mi familia..." , empezó Ibarra, casi a modo de lo que parecía una despedida.

"Jamás voy a olvidar esto. Se merecen lo mejor...", dijo como si ya se sintiera afuera. Y por último, hubo un párrafo de agradecimiento al cuerpo médico del club que lo ayudó a recuperarse para jugar aunque sea un rato en el último partido ante Estudiantes.

Si bien en ningún momento dijo que se iba, sí fue en tono despedida y por eso más de un teléfono marcó su número para una aclaración, que por fortuna para los intereses Canallas llegó a modo de alivio.

>> Leer más: Ariel Holan se despidió de Central con un sentido mensaje: "Siempre en mi corazón"

Ibarra sólo quería agradecer a todo el mundo como un mensaje de despedida del año, pero no imaginó que derivaría en sorpresa y preocupación. No pasó de eso. Se queda a jugar torneo y Copa Libertadores.

La despedida fue la de Ariel Holan, aunque habrá que ver qué pasa con el nuevo técnico respecto a jugadores que deben renovar contrato como Jorge Broun, Carlos Quintana e Ignacio Malcorra.