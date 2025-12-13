No habrá recolección de residuos en Rosario el lunes 15 de diciembre: cuándo se debe sacar la basura

Desde la Municipalidad cambiaron el cronograma del servicio para evitar desbordes en los contenedores y brindaron recomendaciones a los vecinos

El servicio de recolección de residuos no funcionará este lunes por el Día del Camionero y la Camionera.

La Municipalidad informó este sábado que, con motivo de la celebración del Día del Camionero y la Camionera , el servicio de recolección de residuos se verá afectado durante el lunes 15 de diciembre . Por ello, resolvieron adelantar el servicio para este domingo 14 .

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, explicó: "La recolección de la mañana del lunes 15 se va a adelantar al domingo 14 , por lo tanto solicitamos a los vecinos y vecinas que tienen recolección durante la mañana que los saquen previo al paso del camión, excepcionalmente, y al resto de los vecinos, sacar los residuos antes de las 18 del día domingo ".

Desde la Municipalidad solicitaron no sacar los desechos domiciliarios durante toda la jornada del lunes a fin de evitar desbordes de contenedores u otros problemas de higiene urbana.

El servicio se regularizará a partir de la 0 del martes 16 , con trabajos de recolección e higiene urbana intensivos en toda la ciudad. Ante cualquier consulta, vecinos y vecinas pueden comunicarse con la línea gratuita de atención al ciudadano 147, o por MuniBot , el chatbot del municipio vía Whatsapp (3415440147).

Recomendaciones para disponer los residuos

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público recordaron una serie de recomendaciones para disponer adecuadamente los residuos, hacer un buen uso de contenedores y colaborar con la higiene de la ciudad:

No dejar los residuos en el entorno de los contenedores

Luego de depositar los residuos, tapar el contenedor. Esto evita malos olores, ingreso de agua en caso de lluvia

Además, indicaron que los vecinos que quieran desechar residuos que por su tamaño no pueden disponerse como hogareños (escombros, restos de poda, pequeños muebles, electrodomésticos o chatarra), existe un servicio diferenciado y gratuito cuyo cronograma semanal se puede consultar llamando al 147 o ingresando en rosario.gob.ar.