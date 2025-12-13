El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

La advertencia del organismo oficial contempla la madrugada y mañana del domingo. Recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta

El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige para la madrugada y la mañana de este domingo.

El calor veraniego que se estableció en Rosario se tomará unos días de descanso luego de una serie de tormentas que, se espera, llegarán a la región durante este domingo . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por este fenómeno que contempla tanto la madrugada como la mañana de este domingo.

En su reporte especial, el SMN indicó que los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo están dentro de una zona para la que regirá el alerta amarillo por tormentas.

En tanto, destacaron que el área conformada por los cuatro departamentos "será afectada por tormentas de variada tensidad, algunas localmente fuertes ". Y detallaron: "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual ".

Esto traerá un marcado descenso en las temperaturas , ya que la mínima pronosticada para el domingo será de 17º y la máxima no pasará de los 25º. Este sábado, este último registro llegó a ubicarse cercano a los 35º hacia las 15.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Ante el anuncio, desde la Municipalidad recomiendan evitar la circulación por la calle durante el desarrollo de las tormentas. También conviene actuar con máxima precaución a la hora de dejar vehículos estacionados cerca de árboles. Asimismo, las autoridades recomiendan llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Si los eventos meteorológicos representan un riesgo para la población, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Los reclamos por problemas en la vía pública pueden hacerse a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de WhatsApp que funciona en el 3415440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas cuando rige un alerta amarillo por tormentas: