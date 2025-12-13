La Capital | La Ciudad | Alerta amarillo

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

La advertencia del organismo oficial contempla la madrugada y mañana del domingo. Recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta

13 de diciembre 2025 · 18:19hs
El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige para la madrugada y la mañana de este domingo. 

El alerta amarillo por tormentas lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional rige para la madrugada y la mañana de este domingo. 

El calor veraniego que se estableció en Rosario se tomará unos días de descanso luego de una serie de tormentas que, se espera, llegarán a la región durante este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por este fenómeno que contempla tanto la madrugada como la mañana de este domingo.

En su reporte especial, el SMN indicó que los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo están dentro de una zona para la que regirá el alerta amarillo por tormentas.

En tanto, destacaron que el área conformada por los cuatro departamentos "será afectada por tormentas de variada tensidad, algunas localmente fuertes". Y detallaron: "Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Esto traerá un marcado descenso en las temperaturas, ya que la mínima pronosticada para el domingo será de 17º y la máxima no pasará de los 25º. Este sábado, este último registro llegó a ubicarse cercano a los 35º hacia las 15.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Ante el anuncio, desde la Municipalidad recomiendan evitar la circulación por la calle durante el desarrollo de las tormentas. También conviene actuar con máxima precaución a la hora de dejar vehículos estacionados cerca de árboles. Asimismo, las autoridades recomiendan llevar a los animales domésticos a lugares protegidos.

>> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Si los eventos meteorológicos representan un riesgo para la población, es importante evitar el contacto con columnas de la red de alumbrado, cajas de luz o cualquier cable en la vía pública. Los reclamos por problemas en la vía pública pueden hacerse a través de la línea telefónica gratuita 103 de Protección Civil o mediante MuniBot, el chatbot de WhatsApp que funciona en el 3415440147.

Finalmente, el municipio promueve las siguientes medidas cuando rige un alerta amarillo por tormentas:

  • Sacar la basura solamente en los horarios de recolección
  • No dejar residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas y retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas
  • Mantener la limpieza de las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios
Noticias relacionadas
El servicio de recolección de residuos no funcionará este lunes por el Día del Camionero y la Camionera.

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

La Justicia Federal ordenó la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia Federal ordenó su inmediata aplicación

La provincia evaluó el fin de la no repitencia en el nivel secundario.

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La ciudad de Rosario concentró 78 casos de usuarios de tarifa social con consumos superiores a 3.000 kilovatios.

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Lo último

Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

Verón le mojó la oreja a la AFA en la previa de la final de este sábado ante Racing

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Asesinaron a Daysi Durán, de 16 años, y a un hombre que aún no fue identificado. Los vecinos cuentan de tiroteos y venta ambulante de drogas que los ponen en riesgo

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio
La Ciudad

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
Política

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Hizo inferiores en Newells, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Hizo inferiores en Newell's, Bauza lo llevó a la selección y se quedó con ganas de jugar en Central

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Ovación
Los goles del futuro de Newells: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup
Ovación

Los goles del futuro de Newell's: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup

Los goles del futuro de Newells: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup

Los goles del futuro de Newell's: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup

Hockey: la rosarina que buscará el título mundial conseguido por otras dos referentes de la ciudad

Hockey: la rosarina que buscará el título mundial conseguido por otras dos referentes de la ciudad

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Policiales
Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Policiales

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario

Secuestraron decenas de dosis de cocaína en el sur y el oeste de Rosario

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

La Ciudad
El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Tinder del tenis: cómo funciona en Rosario la aplicación que conecta a jugadores aficionados

El "Tinder del tenis": cómo funciona en Rosario la aplicación que conecta a jugadores aficionados

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

No habrá recolección de residuos en Rosario este lunes: cómo queda el cronograma del servicio

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia Federal ordenó su inmediata aplicación

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia Federal ordenó su inmediata aplicación

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
La Ciudad

Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha
Política

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable
Política

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos
La Ciudad

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía
Ovación

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas
Policiales

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución y choque: uno de los conductores estaba alcoholizado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre
Información General

Certificado Único de Discapacidad: cómo iniciar el trámite por primera vez en diciembre

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia