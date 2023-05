Separada otra vez de Mauro Icardi, Wanda Nara bailó cerca con Marcos Ginocchio

“El Primo” conquista con su carisma a donde va y todas quieren una foto con el ganador de “Gran Hermano” . Como parte de su vida después de la casa, asiste frecuentemente a la Bresh, donde suelen ir otros ex hermanitos y todo tipo de famosos. Hace poco, había sido la China Suárez quien había registrado su simpático cruce con Marcos en redes , dando lugar como siempre a especulaciones de todo tipo.

Esta vez, fue Wanda Nara la que se filmó en modo selfie bailando y cantando con el salteño. El detalle llamativo fue la canción que sonaba de fondo: “Bar” de L-Gante, quien estuvo vinculado con la conductora en otra de sus separaciones de Icardi. Marcos, por su parte, también subió una historia a Instagram registrando el momento. En ese video, se lo puede ver cantando sugerente una de las estrofas que dice: "Ahora hay otro en tu vida, que curó tus heridas". Además, agregó una dedicatoria a Wanda que afirmaba: "cuando nadie imaginaba ni confiaba en mí, me dijiste: nos vemos en la final no me falles". También hubo un registro fotográfico del encuentro entre los dos.