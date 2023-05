Moria Casán versus Mauro Icardi: crónica de una pelea inesperada

Moria no perdió el tiempo y salió con una réplica picante también en Twitter. Sin filtros, la diva refirió al famoso escándalo con la China Suárez y calificó a Icardi de “baby botinero”: “Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación, ojo de loca nunca se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. ¿Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio? Y esto me da una prueba de que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over y el agujero asiático con cannabis los mareó. El decorado botinero se calla”.

“Querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote «diva», pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta: lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas. Te aclaro que no soy un sometido ni un cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise, cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar WN que me conoce”, disparó. Después, el futbolista golpeó bajo, insinuó consumos problemáticos de Moria y se refirió al tiempo que Casán pasó en prisión al decir: "El único hueco que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”.

icardi.jpg La dura respuesta de Icardi a Moria en sus historias de Instagram.

La One había anticipado la respuesta: "A penas tenga un minuto atiendo a este desabastecido neuronal", dijo en Twitter a la vez que avisaba que estaba muy ocupada con funciones teatrales y otras ocupaciones. Finalmente, la réplica llegó:

“Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor”, empezó Moria, y siguió sin piedad: “Sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la selección argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento”. Lejos de dar un cierre al asunto, Casán cerró su tuit con un irónico y contundente: “Colorín colorado, para mí este cuentito recién ha comenzado!”.

La pelota quedó del lado de Icardi, y se espera una respuesta.