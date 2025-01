Se viene el Cosquín Rock 2025: grilla, novedades y todo lo que tenés que saber

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cosquin Rock (@cosquinrock)

Los artistas de la edición aniversario

En esta edición, más de cien artistas pasarán por los siete escenarios del Cosquín. Habrá grandes regresos del rock nacional, clásicos infaltables, referentes del género urbano y hasta música electrónica. Estarán presentes Las Pelotas y Divididos, “piedras fundacionales” del evento, y también bandas populares que no participarán de otros festivales, como Airbag, Ratones Paranoicos y No te va Gustar, en medio de sus giras que están convocando a multitudes.

También habrá grandes nombres de otra generación, más vinculado al indie y al under, como Él Mató a un Policía Motorizado, Conociendo Rusia, Peces Raros, La Delio Valdez, Cruzando el Charco, Bándalos Chinos, y El Plan de la Mariposa.

El movimiento urbano que está revolucionando la música a nivel mundial también se hará presente, con el debut en Cosquín de la rosarina Nicki Nicole, y los shows de tres de los artistas más convocantes del momento en el género: Wos, Dillom, Ca7riel y Paco Amoroso.

Otras de las sorpresas de esta programación aniversario es la participación de Deadmau5. El reconocido DJ canadiense llevará al Valle de Punilla su explosivo set de canciones. A la selecta presencia house y techno del Cosquín se sumará la figura en ascenso de Mariano Mellino. La música tropical tendrá su representante en el cuartetero Luck Ra.



A las novedades de esta edición especial se sumará Desembarco Cosquín Rock, una serie de presentaciones en formato despojado y acústico de artistas que pasaron por el festival en los últimos 25 años.

La grilla de Cosquín Rock día por día:

Dia 1: sábado 15 de febrero

Babasónicos - Airbag - Divididos - No Te Va Gustar - Wos - Dillom - Las Pastillas Del Abuelo - Ratones Paranoicos - Mariano Mellino - Popof X Space 92 - Julian Jeweil - La Vela Puerca - Los Auténticos Decadentes - El Zar - El Mató A Un Policía Motorizado - Guasones - El Plan De La Mariposa - Conociendo Rusia - Cruzando El Charco - Emmanuel Horvilleur - Los Tipitos - Hilda Canta A Charly - Indios - Koino Yokan - Jovenes Pordioseros - Los Espíritus - Memphis La Blusera - Turf - Tributo A Pappo: Miguel Villanova, Celeste Carballo, Luis Robinson, Bolsa Gonzalez - Siddhartha - Leo Rizzi - Florian - Vinocio - Ryan - Djs Pareja - Polenta - Santi Celli - Claudette King - Inazulina - Claudia Sette Y Toyo Bagoso - Lupe - Mabel - Yulie Y Vane Ruth - Gaba - Uma - Marti Death - The Ginger Hearts - Los Mentidores

Dia 2: domingo 16 de febrero

Los Piojos - Deadmau5 - Nicki Nicole - La Delio Valdez - Skay Y Los Fakires - Luck Ra - Las Pelotas - Ca7riel Y Paco Amoroso - Peces Raros - Nafta - Bandalos Chinos - Juan Hansen Live - Bhavi - Silvestre Y La Naranja - Agusfornite2008 Y Stiffy - Vapors Of Morphine - Massacre - Winona Riders - Zoe Gotusso - La Chancha Muda - Fer Ruiz Díaz - Blair - Piti Fernandez - Wayra Iglesias - Rosa Profunda - Javiera Mena - Ale Kurz - Ivan Singh & Sheryl Youngblood - Manu Martínez - Sol Ortega - Sivinski - The Rithim Glambers - Genitallica - J Catriel - Los Búfalos Sedientos - Maia Dros - Daniela Milagros - Hijo De La Tormenta- Lara91k - Vinocio - Pampa - Sol Bassa - Cindy Coleoni Band - Marlene Suchy & The Super Sax - K4 - Cesar Valdomir Blues Band - Mari Pole Ft: Nico Raffetta - Fonso Y Las Paritarias - Papi Chimi Romero & Brossoul.