Juliana Gattas sorprendió al revelar que un hit romántico de Miranda! nació por Guardiola

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Niebla: se renovó la advertencia por escasa la visibilidad en rutas
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Detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newell's
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Juegos Suramericanos: los tres nuevos estadios se inaugurarán en julio
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Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta
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Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha
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Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados
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El tiempo en Rosario: un jueves que estaría atravesado por la niebla
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Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas
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Encontraron el cuerpo sin vida de un chofer de Uber cerca de Cabín 9
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La historiadora rosarina agraviada por Milei fue reconocida con un premio internacional
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Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes
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Niebla en Rosario: qué factores intervienen en la formación y hasta cuándo se quedará en la región
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Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se llevó 600 millones de pesos
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Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado
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Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido
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Capital de la cardiología: 5.000 especialistas llegan a Rosario para un congreso
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Asesinato en un búnker de drogas de zona oeste: piden 19 años para el acusado
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Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito
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Identificaron a un presunto terrorista en Rosario por amenazas en una sinagoga