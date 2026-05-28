Juliana Gattas sorprendió al revelar que un hit romántico de Miranda! nació por Guardiola

La cantante contó en la alfombra roja de los Premios Gardel que “Dice lo que siente”, estuvo inspirado en el entrenador español

Juliana Gattas reveló el curioso origen de una de las canciones de Miranda!

La cantante que integra el dúo pop Miranda! se volvió viral en redes sociales tras revelar la curiosa inspiración detrás de una de sus canciones más conocidas. Durante la alfombra roja de los Premios Gardel , Juliana Gattas confesó que el tema “Dice lo que siente” , lanzado en 2011, estuvo inspirado en Josep "Pep" Guardiola, ex entrenador del Manchester City.

No es la primera vez que el dúo sorprende al contar el origen inesperado de sus canciones. Cabe recordar que también revelaron que “Tu misterioso alguien” no estaba inspirada en una relación amorosa, sino en un episodio de la serie Lost.

“Habla como con acento, en el campo del amor. Trajes de corte perfecto, listo para la ocasión”, versa el hit pop del álbum “Magistral”. En esta oportunidad, Gattas explicó que una de las canciones más románticas y populares del grupo nació a partir de la admiración por Guardiola . Sin embargo, detrás de esa inesperada inspiración también habría un componente sentimental que influyo en la composición del tema.

Qué dijo Juliana Gattas

En la alfombra roja de los Premios Gardel, y en diálogo con el medio Hispa, Juliana Gattas reveló el curioso origen de “Dice lo que siente”, uno de los clásicos del dúo pop Miranda!. “Dice lo que siente la escribí en un momento de pasión por Guardiola”, confesó la cantante entre risas.

Gattas explicó que varias referencias de la canción están vinculadas al universo futbolero. “Tiene un coro en el comienzo”, comentó sobre el icónico “oooh ooh ohoh”. “Habla del campo del juego”, agregó sobre la letra del tema incluido en el álbum "Magistral".

Ahora bien, la cantante también reveló que la referencia al entrenador español también tiene un contexto sentimental personal: “Tenía un novio que le gustaba el fútbol y yo miraba a Guardiola”, contó.

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