Histórico: un cineasta argentino ganó una Palma de Oro en Cannes

El realizador Federico Luis se quedó con uno de los premios mayores por su cortometraje “Para los contrincantes”, rodado en México

El cineasta argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro en Cannes por su cortometraje "Para los contrincantes"

Por primera vez en la historia del prestigioso Festival de Cannes , que en esta edición cumplió 79 años, un cineasta argentino ganó una Palma de Oro. Luis Federico se quedó con el premio mayor en la categoría Mejor Cortometraje, por su obra “Para los contrincantes”, realizada en México.

Federico, quien ya había sido reconocido con el Gran Premio de la Semana de la Crítica en 2024 por su largometraje “Simón de la montaña”, aprovechó la oportunidad para hablar de la situación actual del cine argentino.

“Es una buena pregunta para decir algo sobre esta contradicción porque soy argentino pero la película no es argentina. La película es mexicana, chilena y francesa”, dijo en conferencia de prensa, ante la pregunta sobre el origen del film, el cual narra la historia de un niño de diez años que sueña con ser boxeador.

“Actualmente, Argentina está atravesando una situación política muy complicada. Y para mí esta película también es argentina, porque yo nací en Buenos Aires y esta noticia le interesará a la gente de Argentina también. Así que creo que hoy en día en este mundo globalizado podemos intentar crear películas que no tengan una sola bandera,y eso le da posibilidades a países como el mío con política culturales débiles”, agregó.



La presencia argentina en Cannes incluyó al documental "El partido", de Juan Cabral y Santiago Franco (actualmente en cartelera nacional), y "La libertad doble", de Santiago Alonso. También se proyectó una copia restaurada de “La casa del ángel” (1957), de Leopoldo Torre Nilsson, programada de Cannes Classics.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luxbox (@luxboxfilms)

Más sobre el cortometraje ganador

“Para los contrincantes” fue seleccionado entre diez cortometrajes en competencia oficial. El jurado estuvo formado por la española Carla Simón, Ji-Min Park, Ali Asgari, Salim Kechiouche y Magnus Von Horn.

El director de 36 años saludó también a la gente de Tepito, el barrio popular de Ciudad de México conocido por ser cuna de boxeadores. El argentino descubrió este universo de la mano del escritor mexicano Mario Bellatin, con quien está preparando un próximo largometraje.

La Palma de Oro al Mejor Largometraje se la quedó “Fjord”, del rumano Cristian Mungiu. Es la segunda vez que Mungiu gana este reconocimiento, que ya había obtenido en 2007 por “4 meses, 3 semanas y dos días”.