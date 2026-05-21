La Capital | jazz

El Festival de Jazz vuelve a encender la ciudad con cinco días de música en vivo

Del 3 al 7 de junio, con sede principal en Plataforma Lavardén y actividades en distintos bares, habrá conciertos gratuitos, homenajes y fiesta

21 de mayo 2026 · 14:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Festival de Jazz de Rosario reunirá a 24 proyectos musicales en una edición que combinará figuras históricas y nuevas generaciones de artistas

El Festival de Jazz de Rosario reunirá a 24 proyectos musicales en una edición que combinará figuras históricas y nuevas generaciones de artistas

La ciudad vuelve a encenderse al ritmo del jazz con una nueva edición del Festival de Jazz de Rosario. Después del éxito de los últimos años, el encuentro regresa con una programación que reunirá a 24 proyectos musicales en conciertos y jam sessions. Durante cinco días, los rosarinos podrán sumergirse en el swing en una propuesta que combina figuras consagradas y nuevas generaciones de músicos que vienen renovando con fuerza el jazz local y nacional.

El festival se desarrollará del miércoles 3 al domingo 7 de junio y tendrá como sede principal a Plataforma Lavardén. Allí habrá conciertos en el Teatro, el Gran Salón y el Petit Salón, aunque la música también se expandirá a distintos rincones de la ciudad como Groovin, Belgrano Vermutería y Casa Brava.

Las entradas para las funciones en Plataforma Lavardén serán gratuitas y podrán retirarse en la boletería de Sarmiento y Mendoza desde las 16 de cada jornada, con un máximo de dos tickets por persona hasta agotar la capacidad. En el resto de los espacios, el ingreso será libre y por orden de llegada.

En esta nueva edición, más de veinte propuestas le pondrán cuerpo y sonido a un festival que apuesta por el presente y el futuro del jazz, sin perder de vista a sus grandes referentes.

La apertura será el miércoles 3 con "We Are Wes", un homenaje al legendario guitarrista Wes Montgomery. Bajo el nombre Maj (Músicos Asociados del Jazz), una orquesta integrada mayoritariamente por jóvenes músicos —junto a referentes históricos como Rubén “Chivo” González— será la encargada de inaugurar el festival en Casa Brava.

El jueves 4, el recorrido continuará por espacios clave del circuito jazzero rosarino. A las 20, el cuarteto Andrada-Barzola-Elia-Dellavedova se presentará en el Hotel Riviera, sede del reconocido ciclo Living Riviera, mientras que a las 21.30 será el turno de Workin’ with the Quintet en Belgrano Vermutería.

Entre el viernes 5 y el sábado 6, la programación central desembarcará en Plataforma Lavardén con shows distribuidos en sus tres escenarios. Durante esas jornadas convivirán jóvenes promesas y artistas ya consagrados de la escena nacional, en conciertos destacados como los de la Mariano Loiácono Big Orchestra, el dúo de Pablo Socolsky y Mariano Suárez, el Mariano Ruggieri Grupo, el Ernesto Jodos Trío y el cruce entre el pianista Pablo Juárez y la saxofonista Yamile Burich, ganadora del Premio Konex 2025.

El cierre llegará el domingo con una jornada extendida. A las 11, Groovin recibirá al Pablo Devadder Grupo, por la tarde los escenarios de la Lavardén se llenaran de música y, desde las 23.30, Belgrano Vermutería será escenario de la despedida final con el Manuka Quinteto y una gran jam session abierta que promete bajar el telón a puro swing.

>> Leer más: Vuelve el Festival de Jazz Rosario con visitas internacionales

Programación completa del Festival de Jazz

Miércoles 3 de junio

  • 20 hs- Casa Brava (Pichincha 120): MAJ presenta "We are Wes", homenaje a Wes Montgomery.

Jueves 4 de junio

  • 20 hs- Hotel Riviera (San Lorenzo 1460): Andrada-Barzola-Elia-Dellavedova Cuarteto.
  • 21.30 hs- Belgramo Vermutería (Bv. Oroño 90 bis): Workin’ with the Quintet.

Viernes 5 de junio

  • 18 hs- Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, segundo piso): Celeste Aragón Cuarteto
  • 19 hs- Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, quinto piso): Milton Méndez Grupo
  • 20 hs- Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza): Luca Topino Quinteto
  • 21 hs- Petit Salón: Pólvora Negra
  • 22 hs- Gran Salón: Gatica
  • 23 hs-Teatro: Mariano Loiácono Big Orchestra

Sábado 6 de junio

  • 17 hs- Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, segundo piso): Las Instancias
  • 18 hs- Petit Salón: Juan Gabino Grupo
  • 19 hs- Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, quinto piso): Leandro Pagura Cuarteto
  • 20 hs- Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza): Mariano Ruggieri Grupo
  • 21 hs- Petit Salón: Pablo Socolsky & Mariano Suárez
  • 22 hs- Gran Salón: Platypus (Viviani- Oviedo- Palena- Tarrab)
  • 23 hs- Teatro: Maj Jazz Orquesta

Domingo 7 de junio

  • 11 hs- Groovin (Italia 886): Pablo Devadder Grupo
  • 18 hs-Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, segundo piso): Ivo Mimiza – Stefano Pasquini – Claudina Citraro – Camilo Zentner
  • 19 hs- Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, quinto piso): Musa Band
  • 20 hs- Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza): Flopa Suksdorf Jazz Quartet
  • 21 hs- Petit Salón: Yamile Burich – Pablo Juarez Dúo
  • 22 hs- Gran Salón: Fernando Silva Grupo
  • 23 hs-Teatro: Ernesto Jodos Trío
  • 23.30 hs Belgrano Vermutería (Bv. Oroño 90 bis): Manuka Quinteto + Jam

>> Leer más: Durante cuatro días, el Festival de Jazz Rosario 2024 llenará la ciudad de música

Ver comentarios

Las más leídas

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Lo último

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Garantía de seguridad: el Volkswagen Taos fue premiado como el SUV mediano más seguro del año

Garantía de seguridad: el Volkswagen Taos fue premiado como el SUV mediano más seguro del año

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

El terreno frente a la facultad, ligado al movimiento estudiantil rosarino, apareció cercado y despertó interrogantes sobre posibles obras o intervenciones
Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria
Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos
Policiales

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario
la ciudad

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500
La Ciudad

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Ovación
Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial
Ovación

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

Policiales
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

La Ciudad
Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria
La Ciudad

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria
La Ciudad

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
Ovación

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso
Policiales

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras
Economía

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei
Economía

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

Por Facundo Borrego
Economía

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar
El Mundo

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996
El Mundo

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay
El Mundo

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
POLICIALES

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria
Política

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos
La Ciudad

Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: El sistema está roto
La Ciudad

La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"