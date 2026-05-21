El Festival de Jazz vuelve a encender la ciudad con cinco días de música en vivo

Del 3 al 7 de junio, con sede principal en Plataforma Lavardén y actividades en distintos bares, habrá conciertos gratuitos, homenajes y fiesta

El Festival de Jazz de Rosario reunirá a 24 proyectos musicales en una edición que combinará figuras históricas y nuevas generaciones de artistas

La ciudad vuelve a encenderse al ritmo del jazz con una nueva edición del Festival de Jazz de Rosario . Después del éxito de los últimos años, el encuentro regresa con una programación que reunirá a 24 proyectos musicales en conciertos y jam sessions. Durante cinco días, los rosarinos podrán sumergirse en el swing en una propuesta que combina figuras consagradas y nuevas generaciones de músicos que vienen renovando con fuerza el jazz local y nacional.

El festival se desarrollará del miércoles 3 al domingo 7 de junio y tendrá como sede principal a Plataforma Lavardén. Allí habrá conciertos en el Teatro, el Gran Salón y el Petit Salón, aunque la música también se expandirá a distintos rincones de la ciudad como Groovin, Belgrano Vermutería y Casa Brava.

Las entradas para las funciones en Plataforma Lavardén serán gratuitas y podrán retirarse en la boletería de Sarmiento y Mendoza desde las 16 de cada jornada, con un máximo de dos tickets por persona hasta agotar la capacidad. En el resto de los espacios, el ingreso será libre y por orden de llegada.

En esta nueva edición, más de veinte propuestas le pondrán cuerpo y sonido a un festival que apuesta por el presente y el futuro del jazz , sin perder de vista a sus grandes referentes.

La apertura será el miércoles 3 con "We Are Wes", un homenaje al legendario guitarrista Wes Montgomery. Bajo el nombre Maj (Músicos Asociados del Jazz), una orquesta integrada mayoritariamente por jóvenes músicos —junto a referentes históricos como Rubén “Chivo” González— será la encargada de inaugurar el festival en Casa Brava.

El jueves 4, el recorrido continuará por espacios clave del circuito jazzero rosarino. A las 20, el cuarteto Andrada-Barzola-Elia-Dellavedova se presentará en el Hotel Riviera, sede del reconocido ciclo Living Riviera, mientras que a las 21.30 será el turno de Workin’ with the Quintet en Belgrano Vermutería.

Entre el viernes 5 y el sábado 6, la programación central desembarcará en Plataforma Lavardén con shows distribuidos en sus tres escenarios. Durante esas jornadas convivirán jóvenes promesas y artistas ya consagrados de la escena nacional, en conciertos destacados como los de la Mariano Loiácono Big Orchestra, el dúo de Pablo Socolsky y Mariano Suárez, el Mariano Ruggieri Grupo, el Ernesto Jodos Trío y el cruce entre el pianista Pablo Juárez y la saxofonista Yamile Burich, ganadora del Premio Konex 2025.

El cierre llegará el domingo con una jornada extendida. A las 11, Groovin recibirá al Pablo Devadder Grupo, por la tarde los escenarios de la Lavardén se llenaran de música y, desde las 23.30, Belgrano Vermutería será escenario de la despedida final con el Manuka Quinteto y una gran jam session abierta que promete bajar el telón a puro swing.

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Programación completa del Festival de Jazz

Miércoles 3 de junio

20 hs- Casa Brava (Pichincha 120): MAJ presenta "We are Wes", homenaje a Wes Montgomery.

Jueves 4 de junio

20 hs- Hotel Riviera (San Lorenzo 1460): Andrada-Barzola-Elia-Dellavedova Cuarteto.

21.30 hs- Belgramo Vermutería (Bv. Oroño 90 bis): Workin’ with the Quintet.

Viernes 5 de junio

18 hs- Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, segundo piso): Celeste Aragón Cuarteto

19 hs- Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, quinto piso): Milton Méndez Grupo

20 hs- Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza): Luca Topino Quinteto

21 hs- Petit Salón: Pólvora Negra

22 hs- Gran Salón: Gatica

23 hs-Teatro: Mariano Loiácono Big Orchestra

Sábado 6 de junio

17 hs- Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, segundo piso): Las Instancias

18 hs- Petit Salón: Juan Gabino Grupo

19 hs- Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, quinto piso): Leandro Pagura Cuarteto

20 hs- Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza): Mariano Ruggieri Grupo

21 hs- Petit Salón: Pablo Socolsky & Mariano Suárez

22 hs- Gran Salón: Platypus (Viviani- Oviedo- Palena- Tarrab)

23 hs- Teatro: Maj Jazz Orquesta

Domingo 7 de junio

11 hs- Groovin (Italia 886): Pablo Devadder Grupo

18 hs-Petit Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, segundo piso): Ivo Mimiza – Stefano Pasquini – Claudina Citraro – Camilo Zentner

19 hs- Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, quinto piso): Musa Band

20 hs- Teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza): Flopa Suksdorf Jazz Quartet

21 hs- Petit Salón: Yamile Burich – Pablo Juarez Dúo

22 hs- Gran Salón: Fernando Silva Grupo

23 hs-Teatro: Ernesto Jodos Trío

23.30 hs Belgrano Vermutería (Bv. Oroño 90 bis): Manuka Quinteto + Jam

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