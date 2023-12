Se consolida el elenco de "Alien", la serie precuela del clásico de ciencia ficción

La serie "The Boys" tendrá un spin-off hablado en español

Según informó el sitio especializado Deadline, y si bien no trascendieron detalles sobre el papel que asumirá, el intérprete estadounidense se suma de esta manera a un elenco que ya tenía fichados al reconocido Timothy Olyphant junto a Sydney Chandler (“No te preocupes, cariño”), Alex Lawther (“The End of the F***ing World”), Samuel Blenkin (“Black Mirror”), Essie Davis (“The Babadook”), Adarsh Gourav (“Tigre blanco”) y Kit Young (“Sombra y hueso”).