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El fuerte descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro: "Tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia"

La conductora de recibió el premio a "Mejor programa musical" y habló sobre el impacto que tuvieron las acusaciones de Viviana Canosa

19 de mayo 2026 · 16:39hs
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Lizy Tagliani subió al escenario de los Martín Fierro para recibir el premio a Mejor programa musical

Lizy Tagliani subió al escenario de los Martín Fierro para recibir el premio a "Mejor programa musical"

Este lunes por la noche se celebraron los Premios Martín Fierro, la histórica ceremonia organizada por APTRA que premia a las mejores producciones argentinas. Con la conducción de Santiago del Moro, la gala dejó varios momentos destacados y uno de los más comentados fue el descargo de Lizy Tagliani tras las acusaciones públicas que realizó Viviana Canosa en su contra meses atrás.

Cabe recordar que en abril de 2025, Viviana Canosa llevó sus denuncias a la Justicia luego de acusar públicamente a Lizy Tagliani de robo y de vincularla con una presunta red de corrupción de menores. Las acusaciones generaron un gran revuelo mediático y afectaron a la humorista, que además estaba a pocos días de concretar el juicio final de adopción de su hijo, un proceso que llevaba adelante desde hacía varios años.

Ahora bien, este lunes 18 de mayo la Justicia decidió archivar la causa. En ese contexto, durante los Martín Fierro, Lizy aprovechó el escenario para hacer un descargo sobre las acusaciones y el impacto que tuvieron en su vida personal y familiar.

>>Leer más: Viviana Canosa llevó a la Justicia sus acusaciones contra Lizy Tagliani

El descargo de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani subió al escenario para recibir el premio a “Mejor Programa Musical” por "La Peña de Morfi". Durante su discurso, además de agradecer el reconocimiento, hizo referencia a las denuncias de Viviana Canosa.

“La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir”, comenzó diciendo. Luego, aseguró que las acusaciones públicas no solo la afectaron a ella, sino también a su hijo adoptivo y a la posibilidad de que el niño pudiera crecer dentro de una familia.

“Yo, por segunda vez, pude darle la oportunidad de tener una familia a un chico. En un momento, probablemente algunos de los que están acá se cag** en eso. También, probablemente, quienes estén mirando. Se cag** en la oportunidad de un nene de 4 años diciendo que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos mirando pornografía infantil”, expresó.

Además, agradeció haber llegado hasta donde está y recordó que desde chica soñaba con la televisión. “Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, sostuvo.

Antes de cerrar su discurso, lanzó: “Aguante La Peña, aguante la música, aguante la televisión y aguante la buena información seria y responsable”.

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>>Leer más: Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026: uno por uno, todos los ganadores

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