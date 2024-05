Llegaron las finales del Sub 21, el certamen local para difundir bandas de rock de jóvenes

En 2023, más de 60 bandas y artistas llegaron a las semifinales, 20 bandas grabaron en vivo en estudio, y la mayoría de los participantes tuvieron su primer material en las plataformas gracias al certamen. En esa oportunidad, resultaron ganadoras las bandas Solsticio y Vacío Legal, las cuales después participaron, junto a otros grupos consagrados, de los Rocksariazo Fest que organiza el programa en distintos momentos del año.

Sub 21 surgió de la curiosidad y la voluntad de Hernán Altamirano, músico de la ciudad, parte de la banda de rock y metal Tamadre. También es integrante del programa Rocksariazo TV, al aire hace catorce años, convertido en un ciclo “legendario de la región y la provincia”.

“Quería saber si había chicos jóvenes que escucharan rock. Hice un sondeo entre gente conocida y todo el mundo me decía que los pibes hoy estaban en otra cosa. Entonces ni en 2021 ni en 2020 me animé a hacerlo. Pero en 2023 decidí probar y sacarme las ganas y salía mal, salía mal. Y la verdad que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida”, narró Hernán en diálogo con La Capital.

A pesar de que le anticipaban una juventud casi exclusivamente interesada por los géneros urbanos (que dominan el mercado hoy en día), se encontró con cientos de bandas formadas por chicos jóvenes, apasionados por el rock en varias de sus múltiples expresiones. “Hay un submundo que no conocía, de miles y miles de jóvenes que escuchan rock. Chicos de trece, catorce años. El año pasado realmente fue un éxito, me desbordó en todo sentido. Todas las experiencias que fueron sucediendo en torno al certamen fueron buenísimas, hay mucha calidad de músicos. Es increíble lo que tocan, lo que saben”, agregó el organizador.

Un punto clave de Sub 21 es que hace foco en incentivar a los músicos, donde lo importante es la posibilidad de tocar en vivo y compartir, y no competir. “La idea del certamen es motivar a los pibes a que continúen por el camino del rock. Por eso no es un concurso, porque no se señala lo que se hizo mal”, apuntó Altamirano en este sentido.

“El ambiente es algo que tratamos de cuidar mucho, teniendo en cuenta que muchos son muy chicos y que es la primera vez que se suben a un escenario tan grande. La clave es que se sientan acompañados, que haya disfrute y no presión”, agregó Hernán.

El rock como forma de vida

Según compartió el músico, la realización del certamen y la masiva respuesta que recibió por parte de los jóvenes, fue motivo de una gran satisfacción personal. “A mí esto me ha devuelto años de vida. Porque sinceramente no pensé que había tantos chicos escuchando rock. Y también entiendo que hoy el rock ya no ocupa el lugar que ocupaba antes, pero existe ese submundo de pibes que siguen viviendo el rock de una manera muy especial y que entienden realmente el mensaje del rock”, explicó el músico de 42 años.

Frente a una suerte de retroceso del rock de la centralidad de la escena musical a nivel mundial, en favor de sonidos urbanos, Altamirano rescata este vínculo de la juventud con géneros más clásicos no por mera nostalgia o romanticismo, sino porque ubica allí ciertos valores y una clara potencia como constructora de identidades y sentidos políticos.

“Esto es muy personal, pero para mí el rock es contestatario, tiene un mensaje, un contenido, un por qué. Eso es lo que yo viví en los ochenta y los noventa y siento que está reflotando ahora. Estos pibes lo entienden no sólo a nivel musical, en el sentido de que estudian y conocen los recursos, sino a ese nivel de mensaje. El rock es una manera de vivir y de sentir, y yo la veo en ellos”, elaboró Hernán.

“Yo hablo con ellos y a veces me olvido de la edad que tienen por el nivel de charlas que tenemos, y no sólo sobre música o sobre bandas. Yo los admiro mucho por cómo piensan y por su manera de ver las cosas, y que yo creo que de cierta forma es propia del rock, a nivel histórico y cultural”, agregó.

La esperanza del organizador no se aquieta en un presente auspicioso sino que se proyecta hacia adelante con convicción: a través del Sub 21, no sólo ve una escena de rock joven vital en la ciudad, sino que vislumbra el germen de un futuro glorioso. “Hay pibes de doce, trece, que tocan como tipos que hace treinta años hacemos música. Estoy convencido de que Rosario va a volver a ser lo que era, a nivel historia del rock en el país y Latinoamérica, gracias a estos chicos. Saber que hay mucho futuro, en lo personal me motiva a seguir adelante con esto”, concluyó.