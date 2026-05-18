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Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Ocurrió antes de las 20 en Unidad 6, cuando el trabajador que realizaba tareas de limpieza en una noria se precipitó y murió en el lugar

18 de mayo 2026 · 21:55hs
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Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario

Captura de TV (El Tres)

Un operario de limpieza murió en la noche de este lunes en una terminal portuaria cerealera de Acceso Sur, al precipitarse desde gran altura en un silo cuando trabajaba en una noria.

El accidente se produjo antes de las 20 en Unidad 6, operada por Servicios Portuarios SA.

>> Leer más: Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Según indicaron familiares de otros operarios, recién advirtieron que faltaba su compañero cuando no lo vieron al terminar el turno.

"Lisandro se cayó y todavía no lo pueden sacar", aseguró la esposa de un obrero a El Tres, y sentenció: "Lo mandaron solo a trabajar, no pueden hacer eso".

Según indicaron, estaba trabajando a gran altura haciendo tareas de limpieza en una noria cuando se precipitó.

Finalmente se supo que el operario falleció en el lugar debido al accidente sufrido.

Previamente, móviles de la Policía de Acción Táctica (PAT) habían llegado a la terminal para intentar colaborar en las tareas de rescate, y también había gran movimiento de personal de Prefectura.

Tras confirmarse la muerte del trabajador, las tareas fueron suspendidas en la terminal portuaria y se retomarán en la mañana de este martes.

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