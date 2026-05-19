Se lanzó el tráiler del primer capítulo de la serie santafesina Gol Gana El audiovisual cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación provincial y fue filmado íntegramente en General Lagos. 19 de mayo 2026 · 16:38hs

Gol Gana, primera miniserie íntegramente santafesina.

Con el apoyo del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, se lanzó el tráiler oficial del capítulo inaugural de la miniserie Gol Gana, primera realización audiovisual íntegramente santafesina, basada en el libro homónimo del autor santafesino Damián Andreoli, que forma parte del Plan de Lectura de la provincia.

Rodada íntegramente en General Lagos, en el departamento Rosario, cuenta con un elenco encabezado por Cesar Bordón, Mario Alarcón y Juan Nemiroski. El primer capítulo, titulado “El hombre que sembraba pelotas”, es dirigido por Matías Perfetto, y su fecha de estreno se anunciará próximamente.

La serie busca conectar con espectadores, medios y amantes del fútbol desde una perspectiva distinta: la del relato, la emoción y la construcción de memoria colectiva. Narra historias atravesadas por el fútbol, la identidad, las emociones, que nacen mucho más allá del resultado.

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Desde una mirada sensible, narrativa y cinematográfica, el fútbol funciona como punto de partida para contar historias humanas cargadas de memoria, pertenencia y pasión.