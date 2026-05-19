Se lanzó el tráiler del primer capítulo de la serie santafesina Gol Gana

POLICIALES
Ocho detenidos y cuatro armas incautadas tras balacera en zona oeste
Ovación
El sorpresivo destino del ex-Newell's que dejó su club natal y va por un nuevo desafío
La Ciudad
Un operario falleció en un accidente en el puerto de Rosario
Información General
Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada
La Ciudad
Piden compensar a los vecinos afectados por una obra estratégica
política
Mensaje de Pullaro a Milei: "Nación nos dejó la caja de medicamentos vacía"
POLICIALES
Cayó por violencia de género y un arma lo vinculó a un crimen en barrio Alberdi
La Región
Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
Ovación
Murió Raúl Castronovo, el rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa
POLICIALES
Crimen en Bella Vista: cuatro detenidos tras rastrear el auto de los gatilleros
Policiales
La policía detuvo al menor que en 2024 mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas
Policiales
Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia
Información General
Se acerca el Q-Day, el día en que la computación cuántica podría "romper" internet
Ovación
Hoteleros de EEUU están preocupados por las pocas reservas para el Mundial
Economía
Los bancarios suman otro aumento y el salario inicial se va a $2,3 millones
POLICIALES
Lo condenaron a 6 años como cómplice de un crimen en Puerto San Martín
Policiales
Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª
La Ciudad
Santa Fe monitorea la gripe A: los casos crecieron 91 % en dos semanas
La Región
Investigan presunto caso de apropiación ilegal de una nena en el norte de Santa Fe
La Ciudad
Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación