Los Jonas Brothers regresan a la Argentina: cuándo tocan y cómo comprar las entradas

Kevin, Joe y Nick regresan al país para celebrar 20 años de carrera y presentar su nuevo disco. Cuándo salen las entradas y dónde se hará el show

Los Jonas Brothers tocarán el 6 de mayo en el Movistar Arena

Los Jonas Brothers confirmaron su regreso a la Argentina y anunciaron un show en el Movistar Arena para el próximo 6 de mayo como parte de su nueva gira internacional. El trío integrado por Kevin, Joe y Nick celebrará 20 años de carrera con un recital que repasará sus grandes éxitos y presentará su último álbum, "Greetings From Your Hometown".

La banda oriunda de Nueva Jersey volverá a Buenos Aires luego de su última visita en 2024, cuando dieron tres funciones en el mismo estadio en el marco del tour "Five Albums. One Night. The World Tour".

El nuevo espectáculo propone un recorrido por las distintas etapas del grupo, desde los primeros hits como “Year 3000” hasta los éxitos de su regreso como "Sucker", "Only Human" y "Leave Before You Love Me".

El repertorio también incluirá canciones vinculadas a los proyectos paralelos de los hermanos, como "Nick Jonas & the Administration", la carrera solista de Nick Jonas, DNCE y el proyecto solista de Joe Jonas.

El tour acompaña la presentación de "Greetings From Your Hometown", el álbum que el trío definió como una carta de amor a sus raíces musicales y a su estado natal, Nueva Jersey.

>> Leer más: Se estrena la primera serie del aclamado director chino Wong Kar Wai

Cómo comprar las entradas para los Jonas Brothers

Las entradas se venderán de manera exclusiva a través del sitio oficial del Movistar Arena: www.movistararena.com.ar.

Preventa y venta general

Preventa exclusiva para clientes Macro Visa: comienza el 3 de marzo a las 10:00, con hasta 6 cuotas sin interés.

Venta general: inicia el 5 de marzo a las 10:00, con todos los medios de pago.

Para sacar las entradas, se debe ingresar a la página web del establecimiento y buscar el evento "Jonas Brothers". Una vez superada la fila virtual, se elige la ubicación preferida sujeta a disponibilidad y la cantidad de tickets. Por último, se selecciona el medio de pago disponible según la instancia de venta y finaliza la compra, para así recibir la entrada digital.

El regreso de los hermanos Jonas marca su quinta visita al país y anticipa una noche que combinará nostalgia y una celebración completa de sus dos décadas de trayectoria.