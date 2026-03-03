La Capital | Zoom | Ricky Martin

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

El ícono del pop latino trae su gira mundial "Ricky Martin Live 2026" a la ciudad, cuatro días antes de su show en Buenos Aires. En esta nota, los detalles

3 de marzo 2026 · 16:47hs
Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Rosario tendrá su propia noche mano a mano con Ricky Martin. El artista puertorriqueño se presentará el 14 de abril en el autódromo de la ciudad, en el marco de su gira mundial Ricky Martin Live 2026, que ya viene cosechando estadios agotados y críticas entusiastas en los principales escenarios del mundo. Las entradas estarán disponibles en los próximos días a través de www.turboentrada.com.

La gira que recorre el mundo llega a Rosario

A tres años de su última visita a Sudamérica, Ricky Martin regresa con su esperada gira mundial, un espectáculo que ya recorrió importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas. El tramo sudamericano arranca fuerte: el 7 de abril en Montevideo (Antel Arena), el 10 de abril en Asunción (Jockey Club), y el 14 de abril en Rosario, antes de cerrar en Buenos Aires el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Para los fanáticos rosarinos, la fecha es una oportunidad única: ver el show cuatro días antes que el público porteño, en un escenario que promete convertir al Autódromo en el epicentro del pop latino.

>> Leer más: Ricky Martin confirmó tres fechas de su tour: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

El setlist promete un viaje emocional y festivo, alternando entre los himnos pop que definieron los años 90 y 2000, como Livin' la Vida Loca y The Cup of Life, y sus baladas más profundas. El espectáculo combinará clásicos como Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación.

La producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

El gran momento de Ricky Martin

El anuncio llega en un momento de altísima exposición para el cantante. Ricky Martin fue ovacionado recientemente durante su participación en el show de mediotiempo del Super Bowl protagonizado por su coterráneo Bad Bunny, realizado el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde interpretó Lo que le pasó a Hawaii. Además, el artista se prepara para lanzar dos nuevos discos, lo que refuerza la sensación de que este regreso llega en uno de sus mejores momentos profesionales en años.

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y su magnetismo característico.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para el show del 14 de abril en el Autódromo de Rosario estarán disponibles en los próximos días en www.turboentrada.com.

Surgida en Argentina, K4os es la primera banda de K-pop en español. Surgió en TikTok y sus canciones suman millones de reproducciones

K4OS, la banda furor de pop nacional, dará un show en Rosario

Joaquín Levinton, ex participant de MasterChef, lanzó su propia marca de alfajores 

Joaquín Levinton lanzó sus alfajores con un guiño a su paso por "MasterChef"

Dante Spinetta desmintió los rumores sobre un psoible romance con Griselda Siciliani

Rumores de romance entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta: qué dijo el cantante

Los Oscar cerrarán la temporada de premios a lo mejor del cine

Cuándo son los premios Oscar 2026 y cómo verlos desde Argentina

