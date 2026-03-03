La Capital | Política | Organismos de Derechos Humanos

Organismos de derechos humanos pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina Kirchner

Sus condiciones de detención “violan el principio de igualdad ante la ley”, dijeron desde Hijos, así como Adolfo Pérez Esquivel y Teresa Parodi

3 de marzo 2026 · 18:56hs
Organismos de derechos humanos pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina Kirchner

Representantes de organismos de derechos humanos reclamaron este martes en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados que se flexibilicen las estrictas restricciones impuestas a la expresidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, ya que las condiciones de detención “violan el principio de igualdad ante la ley”.

El pedido fue dirigido al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, que el año pasado dispuso que las visitas a San José 1111, el departamento del barrio porteño de Constitución donde la exmandataria cumple con la pena por la causa vialidad, se limiten a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana.

>> Leer más: Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

Además, el TOF 2 —integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso— estableció la autorización judicial anticipada por cada persona que la visite, y se debe indicar día y horario.

Charly Pisoni, de la agrupación Hijos, sostuvo que Cristina Kirchner “está cumpliendo restricciones en su prisión domiciliaria que son injustas” y aseguró que “las condiciones de detención impuestas por el TOF N°2 violan el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación".

“Hay genocidas condenados por torturas, violación de mujeres, apropiación de menores, asesinatos y desapariciones que cumplen su prisión domiciliaria en su casa, en sus countries, que no tienen ningún tipo de restricción como tiene Cristina”, enfatizó Pisoni, y agregó que “no hay ninguna norma que indique que tiene que haber restricciones a la prisión domiciliaria”

Por su parte, el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, reivindicó la defensa de “una persona inocente” como Cristina Kirchner, a quien considera “víctima del lawfare” como ocurrió con el presidente de Brasil, Lula da Silva. "Se comprobó que toda su cárcel fue para sacarlo del medio. Lo mismo está ocurriendo con Cristina, y es un mecanismo para controlar la situación en cada país”, analizó.

Pérez Esquivel reclamó que “le saquen la tobillera a Cristina” ya que "es una acción represiva psicológica”. También pidió terminar con las “internas” en el peronismo para "unir voluntades y trabajar por su liberación”.

La cantautora y exministra de Cultura Teresa Parodi sostuvo que “Cristina es inocente. No puede estar presa. Estando presa Cristina, está presa la democracia, están presos los derechos humanos, nuestra historia, nuestra memoria colectiva, la patria profunda que somos", precisó, para añadir: "La quieren fuera de la cancha”.

Cristina Kirchner cumple la pena de prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Noticias relacionadas
Villarruel respondió a las críticas de Luis Petri

Villarruel respondió al gobierno: "Quieren mi renuncia, no se las voy a dar"

la esposa de nahuel gallo se pregunto: ¿por que no lo hicieron antes?

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Romina Diez

Romina Diez: "Acompañamos a Milei con el Congreso más reformista de la historia argentina"

Tras negociaciones gestionadas por la AFA, Nahuel Gallo aterrizó este lunes en suelo argentino y se reencontró con su familia

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente
Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Ovación
River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Policiales
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió al gobierno: Quieren mi renuncia, no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió al gobierno: "Quieren mi renuncia, no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto