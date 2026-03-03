Organismos de derechos humanos pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina Kirchner

Sus condiciones de detención “violan el principio de igualdad ante la ley”, dijeron desde Hijos, así como Adolfo Pérez Esquivel y Teresa Parodi

Representantes de organismos de derechos humanos reclamaron este martes en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados que se flexibilicen las estrictas restricciones impuestas a la expresidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, ya que las condiciones de detención “violan el principio de igualdad ante la ley”.

El pedido fue dirigido al Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, que el año pasado dispuso que las visitas a San José 1111, el departamento del barrio porteño de Constitución donde la exmandataria cumple con la pena por la causa vialidad, se limiten a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana.

Además, el TOF 2 —integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso— estableció la autorización judicial anticipada por cada persona que la visite, y se debe indicar día y horario.

Charly Pisoni, de la agrupación Hijos, sostuvo que Cristina Kirchner “está cumpliendo restricciones en su prisión domiciliaria que son injustas” y aseguró que “las condiciones de detención impuestas por el TOF N°2 violan el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación".

“Hay genocidas condenados por torturas, violación de mujeres, apropiación de menores, asesinatos y desapariciones que cumplen su prisión domiciliaria en su casa, en sus countries, que no tienen ningún tipo de restricción como tiene Cristina”, enfatizó Pisoni, y agregó que “no hay ninguna norma que indique que tiene que haber restricciones a la prisión domiciliaria”

Por su parte, el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, reivindicó la defensa de “una persona inocente” como Cristina Kirchner, a quien considera “víctima del lawfare” como ocurrió con el presidente de Brasil, Lula da Silva. "Se comprobó que toda su cárcel fue para sacarlo del medio. Lo mismo está ocurriendo con Cristina, y es un mecanismo para controlar la situación en cada país”, analizó.

Pérez Esquivel reclamó que “le saquen la tobillera a Cristina” ya que "es una acción represiva psicológica”. También pidió terminar con las “internas” en el peronismo para "unir voluntades y trabajar por su liberación”.

La cantautora y exministra de Cultura Teresa Parodi sostuvo que “Cristina es inocente. No puede estar presa. Estando presa Cristina, está presa la democracia, están presos los derechos humanos, nuestra historia, nuestra memoria colectiva, la patria profunda que somos", precisó, para añadir: "La quieren fuera de la cancha”.

Cristina Kirchner cumple la pena de prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.