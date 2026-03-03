La Capital | La Ciudad | Parque de España

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

El gobierno provincial invierte más de $19.000 millones para reconstruir y ampliar la explanada colapsada en 2021. Ejecutan pilotes de hasta 40 metros

3 de marzo 2026 · 15:24hs
El Parque de España es uno de los lugares más elegidos por los rosarinos

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El Parque de España es uno de los lugares más elegidos por los rosarinos

Con trabajos que se desarrollan en doble turno, de día y de noche, el gobierno de Santa Fe informó que avanza en la reconstrucción integral del Parque de España, una de las intervenciones urbanas más ambiciosas sobre la ribera rosarina en los últimos años. Según datos oficiales, la obra ya alcanzó un 20% de ejecución y forma parte del plan de infraestructura articulado con el municipio en el marco del Acuerdo Rosario.

El proyecto implica una inversión superior a los 19.000 millones de pesos y apunta a recuperar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, luego del colapso parcial de la explanada en julio de 2021, cuando cedieron los pilotes de madera en un contexto de histórica bajante del río Paraná.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, subrayó que los trabajos se ejecutan con un esquema intensivo. “Estamos trabajando de día y de noche, como ocurre también en el nuevo Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé y como sucedió con el tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario”, señaló. Desde la provincia remarcan que el objetivo es acelerar los plazos y consolidar el perfil de obra pública activa en distintos puntos del territorio.

Pilotes de hasta 40 metros en el Parque de España

La etapa actual es netamente estructural. Desde el lecho del río, operarios de la UTE conformada por Supercemento SAIC y Obring S.A. avanzan en la perforación y hormigonado de pilotes de un metro de diámetro, con profundidades que oscilan entre los 20 y los 40 metros. Estas bases reemplazan la estructura original de madera y buscan garantizar estabilidad a largo plazo.

En paralelo, se trabaja en la estabilización del terreno mediante el volcado de piedras de distinta granulometría para evitar nuevos desmoronamientos. Para ejecutar estas tareas se montaron dos pontones sobre el agua, una postal poco habitual en la costa central rosarina que refleja la magnitud técnica de la intervención.

>>Leer más: Comenzaron las obras para recuperar los muelles del parque España

El plazo contractual previsto es de 540 días, aunque el ritmo en doble turno apunta a sostener un avance continuo en cada frente abierto.

Una explanada más amplia

El proyecto no se limita a reponer lo perdido. La nueva infraestructura ampliará la superficie existente en aproximadamente 120 metros hacia el norte, consolidando un paseo costero más amplio y seguro. Una vez finalizada, la explanada alcanzará cerca de 4.200 metros cuadrados.

>> Leer más: Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

El rediseño incluye un nuevo solado de bloques intertrabados en tonalidades grises y rojizas, pensado para aportar mayor durabilidad y una identidad visual renovada. Además, se incorporarán maceteros de gran porte con bancos perimetrales, generando espacios de permanencia y encuentro para vecinos y visitantes.

La intervención apunta a revitalizar el vínculo entre la ciudad y el río, en un sector estratégico que combina patrimonio arquitectónico, actividad cultural y paseo público. Con un 20% de avance ya ejecutado, la obra comienza a mostrar sus primeros signos visibles, mientras Rosario espera recuperar uno de sus balcones más simbólicos al Paraná.

A cinco años

Los socavones que pusieron en peligro el uso de la explanada en el Parque España comenzaron hacia 2021 cuando cedieron unos 20 metros, que dejaron al desnudo la madera podrida de lo que habían sido los primeros postes del puerto rosarino. Fue entonces que se comenzó a vallar la zona, y a restringir el uso, hasta que las sucesivas erosiones que el Paraná venía causando sobre los postes del siglo XIX provocaron los colapsos posteriores. Hubo que clausurar el ingreso sobre la costa del Teatro Príncipe de Asturias, y restringir todo el sector.

Las sucesivas gestiones de la Intendencia ante el gobierno nacional del periodo anterior cayeron en saco roto y la postal de este lugar de la costa rosarina quedó empañado por meses. Finalmente, el 20 de junio del año pasado y en el marco del Acuerdo Rosario, la provincia asumió su reparación integral, con la extensión hacia el norte de 120 metros lineales de nuevos muelles, su puesta en valor y la construcción de una escalera helicoidal que vincule la parte superior con la inferior de la barranca.

>> Leer más: Este mes se adjudica la reparación de los muelles del Parque España y comenzarán las obras

Sin dudas que el detalle más destacado de la obra será su perdurabilidad. El paseo costero se asentará sobre una estructura de hormigón armado, con pilotes hormigonado en el lugar con armaduras prefabricadas, vigas y losas premoldeadas. La pasarela pegada al Paraná seguirá el diseño pensado históricamente para el Parque España: una obra con el diseño del arquitecto español Oriol Bohigas. Y en tal sentido, se respetará la estética de entonces: pisos de adoquines graníticos o intertrabados, con barandas de acero galvanizadas en caliente. Todo ello, en un área de intervención de unos 4.200 metros cuadrados de superficie a nuevo.

En 2007, y merced a gestiones del ex intendente Miguel Lifschitz el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner había reconstruido todos los muelles hacia el sur, pero quedaron pendientes los trabajos en el sector norte del complejo, que son las que se esperan poner en marcha este año y finalizarse para el 2027 bajo fondos provinciales de la administración de Maximiliano Pullaro. De concretarse, se le dará la puntada final a la obra más importante que hizo España por fuera del continente europeo: el Complejo Parque España en toda su integralidad.

Noticias relacionadas
Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero y la oferta de departamentos cayó un 13%

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

El Club Náutico Sportivo Avellaneda habilitó un área de sus instalaciones para dar comienzo a su escuela secundaria con orientación deportiva en pleno corazón de Arroyito.

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El árbol, tipo plátano, destruyó la casa de un hombre de 69 años en la zona sur de Rosario

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente. Los precios siguen ajustando por encima de la inflación

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump
Política

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche
La Ciudad

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Ovación
Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: Fue uno de los años más difíciles de mi vida

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

Policiales
La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas
Policiales

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?