Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

El gobierno provincial invierte más de $19.000 millones para reconstruir y ampliar la explanada colapsada en 2021. Ejecutan pilotes de hasta 40 metros

Con trabajos que se desarrollan en doble turno, de día y de noche, el gobierno de Santa Fe informó que avanza en la reconstrucción integral del Parque de España, una de las intervenciones urbanas más ambiciosas sobre la ribera rosarina en los últimos años. Según datos oficiales, la obra ya alcanzó un 20% de ejecución y forma parte del plan de infraestructura articulado con el municipio en el marco del Acuerdo Rosario.

El proyecto implica una inversión superior a los 19.000 millones de pesos y apunta a recuperar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, luego del colapso parcial de la explanada en julio de 2021, cuando cedieron los pilotes de madera en un contexto de histórica bajante del río Paraná.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, subrayó que los trabajos se ejecutan con un esquema intensivo . “Estamos trabajando de día y de noche, como ocurre también en el nuevo Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé y como sucedió con el tercer carril de la autopista Santa Fe–Rosario”, señaló. Desde la provincia remarcan que el objetivo es acelerar los plazos y consolidar el perfil de obra pública activa en distintos puntos del territorio.

La etapa actual es netamente estructura l. Desde el lecho del río, operarios de la UTE conformada por Supercemento SAIC y Obring S.A. avanzan en la perforación y hormigonado de pilotes de un metro de diámetro, con profundidades que oscilan entre los 20 y los 40 metros. Estas bases reemplazan la estructura original de madera y buscan garantizar estabilidad a largo plazo.

En paralelo, se trabaja en la estabilización del terreno mediante el volcado de piedras de distinta granulometría para evitar nuevos desmoronamientos. Para ejecutar estas tareas se montaron dos pontones sobre el agua, una postal poco habitual en la costa central rosarina que refleja la magnitud técnica de la intervención.

El plazo contractual previsto es de 540 días, aunque el ritmo en doble turno apunta a sostener un avance continuo en cada frente abierto.

Una explanada más amplia

El proyecto no se limita a reponer lo perdido. La nueva infraestructura ampliará la superficie existente en aproximadamente 120 metros hacia el norte, consolidando un paseo costero más amplio y seguro. Una vez finalizada, la explanada alcanzará cerca de 4.200 metros cuadrados.

El rediseño incluye un nuevo solado de bloques intertrabados en tonalidades grises y rojizas, pensado para aportar mayor durabilidad y una identidad visual renovada. Además, se incorporarán maceteros de gran porte con bancos perimetrales, generando espacios de permanencia y encuentro para vecinos y visitantes.

La intervención apunta a revitalizar el vínculo entre la ciudad y el río, en un sector estratégico que combina patrimonio arquitectónico, actividad cultural y paseo público. Con un 20% de avance ya ejecutado, la obra comienza a mostrar sus primeros signos visibles, mientras Rosario espera recuperar uno de sus balcones más simbólicos al Paraná.

A cinco años

Los socavones que pusieron en peligro el uso de la explanada en el Parque España comenzaron hacia 2021 cuando cedieron unos 20 metros, que dejaron al desnudo la madera podrida de lo que habían sido los primeros postes del puerto rosarino. Fue entonces que se comenzó a vallar la zona, y a restringir el uso, hasta que las sucesivas erosiones que el Paraná venía causando sobre los postes del siglo XIX provocaron los colapsos posteriores. Hubo que clausurar el ingreso sobre la costa del Teatro Príncipe de Asturias, y restringir todo el sector.

Las sucesivas gestiones de la Intendencia ante el gobierno nacional del periodo anterior cayeron en saco roto y la postal de este lugar de la costa rosarina quedó empañado por meses. Finalmente, el 20 de junio del año pasado y en el marco del Acuerdo Rosario, la provincia asumió su reparación integral, con la extensión hacia el norte de 120 metros lineales de nuevos muelles, su puesta en valor y la construcción de una escalera helicoidal que vincule la parte superior con la inferior de la barranca.

Sin dudas que el detalle más destacado de la obra será su perdurabilidad. El paseo costero se asentará sobre una estructura de hormigón armado, con pilotes hormigonado en el lugar con armaduras prefabricadas, vigas y losas premoldeadas. La pasarela pegada al Paraná seguirá el diseño pensado históricamente para el Parque España: una obra con el diseño del arquitecto español Oriol Bohigas. Y en tal sentido, se respetará la estética de entonces: pisos de adoquines graníticos o intertrabados, con barandas de acero galvanizadas en caliente. Todo ello, en un área de intervención de unos 4.200 metros cuadrados de superficie a nuevo.

En 2007, y merced a gestiones del ex intendente Miguel Lifschitz el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner había reconstruido todos los muelles hacia el sur, pero quedaron pendientes los trabajos en el sector norte del complejo, que son las que se esperan poner en marcha este año y finalizarse para el 2027 bajo fondos provinciales de la administración de Maximiliano Pullaro. De concretarse, se le dará la puntada final a la obra más importante que hizo España por fuera del continente europeo: el Complejo Parque España en toda su integralidad.