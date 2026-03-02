El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El proyecto avanzó en comisiones y será aprobado el próximo jueves en el Palacio Vasallo. Detalles del proyecto que llevará a las marcas al techo de los taxis

La última reunión de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal de Rosario preparó todo para que los taxis sumen publicidad en el techo, puertas traseras y luneta . Los taxistas vieron con buenos ojos esta iniciativa y acompañaron el proyecto, que no impone tasas extras para los choferes.

“Siempre que sume y que sea positivo, vamos a estar de acuerdo”, afirmó a La Capital, María Eva Juncos , referente de She Taxi , que participó de la comisión de este lunes. El proyecto permite que cada unidad del servicio público podrá contar con soportes publicitarios exteriores en sus vehículos para generar ingresos adicionales de dinero.

La iniciativa, presentada por el concejal Pablo Gavira , propone publicadad en el techo del vehículo, en sus puertas traseras y en la luneta. “Eso va a ser optativo y no va a generar ningún tipo de costo. Tampoco vamos a tener que inscribirnos. Nos da mucha tranquilidad porque se piensa la publicidad en torno a lo que viene atravesando el taxi”, agregó Juncos.

En la próxima sesión del jueves 5 de marzo, el Concejo aprobará la iniciativa que será de contratación directa para los taxistas, es decir, no habrá un proceso de licitación que cumplir. Así, los choferes sumarán

Publicidades sin intervención estatal

Según lo estipulado en el proyecto, la publicidad en el techo estará montada sobre una estructura de forma longitudinal, paralelo a lo largo del coche, con una dimensión de 80 cm de largo y 35 cm de alto. Este dispositivo deberá respetar la identificación de “Taxi” y el número de la chapa.

En las puertas, irá un adhesivo no mayor a 40 x 40 centímetros, y en las lunetas el material deberá ser microperforado y traslúcido para permitir la visibilidad desde el interior hacia el exterior.

El texto también impone que quedará prohibida la publicidad con mensajes violentos, contenidos engañosos, la promoción de actividades ilegales, la propaganda política partidaria, que afecte la protección integral de niños y adolescentes, o contrario a los intereses públicos. En cuanto a los contenidos, el municipio se reserva el poder de control, retiro y sanciones ante el incumplimiento.

La ordenanza también dispone que “el precio, modalidad, plazo de exhibición y demás condiciones de la contratación serán libremente pactados entre las partes, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, sin intervención del Municipio en la determinación económica del acuerdo”. Además, se prohíbe la creación o aplicación de tasas municipales vinculadas a la publicidad que permitirá la futura norma.

Acuerdo entre taxis y marcas

En diálogo con La Capital y, fiel a sus orígenes (periodista deportivo), Gavira había comentado sobre la iniciativa y la comparó con un club de fútbol: “En un club vos tenés ingresos varios como puede ser la cuota o la televisación. Y también están los extraordinarios, que puede ser un bono por el Día del Club. En el taxi pasa lo mismo. Tenés los ingresos ordinarios, la tarifa, y tendrías los extraordinarios, que es una publicidad en el techo, la puerta o la luneta”.

Gavira había planteado que esta iniciativa ya funciona en La Plata y lo vio en ciudades de otros países, como Nueva York, Montevideo y Santiago de Chile. El edil remarcó que “el Estado no se involucra” porque el costo operativo de colocar la publicidad y el costo que se cobra “es un acuerdo entre los privados, entre el titular del taxi y la marca”.

Además, había dejado en claro que el proyecto de ordenanza no pone un tope de precios establecidos por publicidad: “Un titular de un vehículo decide cobrar por publicidad 100 mil pesos a la empresa. El que tiene tres chapas puede hacer una promo y cobrar 70 mil por cada auto”.

Por otro lado, habló del rol de los peones de taxis y propuso que se pueda compartir con él el cobro de la publicidad. “Es un negocio extraordinario. Hay empresas que van a querer estar las 24 horas en la calle. Hasta me consultaron por pantallas dentro de los autos”, había agregado Gavira.