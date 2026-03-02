La Capital | La Ciudad | taxis

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El proyecto avanzó en comisiones y será aprobado el próximo jueves en el Palacio Vasallo. Detalles del proyecto que llevará a las marcas al techo de los taxis

2 de marzo 2026 · 16:29hs
Así serán los taxis que lleven publicidad a partir de la futura ordenanza

Foto: Héctor Río / La Capital (modificada con IA)

Así serán los taxis que lleven publicidad a partir de la futura ordenanza

La última reunión de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal de Rosario preparó todo para que los taxis sumen publicidad en el techo, puertas traseras y luneta. Los taxistas vieron con buenos ojos esta iniciativa y acompañaron el proyecto, que no impone tasas extras para los choferes.

“Siempre que sume y que sea positivo, vamos a estar de acuerdo”, afirmó a La Capital, María Eva Juncos, referente de She Taxi, que participó de la comisión de este lunes. El proyecto permite que cada unidad del servicio público podrá contar con soportes publicitarios exteriores en sus vehículos para generar ingresos adicionales de dinero.

La iniciativa, presentada por el concejal Pablo Gavira, propone publicadad en el techo del vehículo, en sus puertas traseras y en la luneta. “Eso va a ser optativo y no va a generar ningún tipo de costo. Tampoco vamos a tener que inscribirnos. Nos da mucha tranquilidad porque se piensa la publicidad en torno a lo que viene atravesando el taxi”, agregó Juncos.

image

En la próxima sesión del jueves 5 de marzo, el Concejo aprobará la iniciativa que será de contratación directa para los taxistas, es decir, no habrá un proceso de licitación que cumplir. Así, los choferes sumarán

Publicidades sin intervención estatal

Según lo estipulado en el proyecto, la publicidad en el techo estará montada sobre una estructura de forma longitudinal, paralelo a lo largo del coche, con una dimensión de 80 cm de largo y 35 cm de alto. Este dispositivo deberá respetar la identificación de “Taxi” y el número de la chapa.

En las puertas, irá un adhesivo no mayor a 40 x 40 centímetros, y en las lunetas el material deberá ser microperforado y traslúcido para permitir la visibilidad desde el interior hacia el exterior.

>> Leer más: El Concejo aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El texto también impone que quedará prohibida la publicidad con mensajes violentos, contenidos engañosos, la promoción de actividades ilegales, la propaganda política partidaria, que afecte la protección integral de niños y adolescentes, o contrario a los intereses públicos. En cuanto a los contenidos, el municipio se reserva el poder de control, retiro y sanciones ante el incumplimiento.

La ordenanza también dispone que “el precio, modalidad, plazo de exhibición y demás condiciones de la contratación serán libremente pactados entre las partes, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, sin intervención del Municipio en la determinación económica del acuerdo”. Además, se prohíbe la creación o aplicación de tasas municipales vinculadas a la publicidad que permitirá la futura norma.

Acuerdo entre taxis y marcas

En diálogo con La Capital y, fiel a sus orígenes (periodista deportivo), Gavira había comentado sobre la iniciativa y la comparó con un club de fútbol: “En un club vos tenés ingresos varios como puede ser la cuota o la televisación. Y también están los extraordinarios, que puede ser un bono por el Día del Club. En el taxi pasa lo mismo. Tenés los ingresos ordinarios, la tarifa, y tendrías los extraordinarios, que es una publicidad en el techo, la puerta o la luneta”.

Gavira había planteado que esta iniciativa ya funciona en La Plata y lo vio en ciudades de otros países, como Nueva York, Montevideo y Santiago de Chile. El edil remarcó que “el Estado no se involucra” porque el costo operativo de colocar la publicidad y el costo que se cobra “es un acuerdo entre los privados, entre el titular del taxi y la marca”.

>> Leer más: Aumento de tarifa de taxis: el bloque libertario propuso la legalización de Uber

Además, había dejado en claro que el proyecto de ordenanza no pone un tope de precios establecidos por publicidad: “Un titular de un vehículo decide cobrar por publicidad 100 mil pesos a la empresa. El que tiene tres chapas puede hacer una promo y cobrar 70 mil por cada auto”.

Por otro lado, habló del rol de los peones de taxis y propuso que se pueda compartir con él el cobro de la publicidad. “Es un negocio extraordinario. Hay empresas que van a querer estar las 24 horas en la calle. Hasta me consultaron por pantallas dentro de los autos”, había agregado Gavira.

Noticias relacionadas
La última actualización en el servicio de taxis fue en 2024.

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Los controles son más completos en el nivel inicial, en primer grado, en sexto y segundo año de la secundaria 

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Los docentes de la UNR se manifestaron en la plaza Pringles. 

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Rosario refuerza la conservación del mural de El Aura con un proceso técnico de laqueado

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Lo último

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El proyecto avanzó en comisiones y será aprobado el próximo jueves. Los detalles del proyecto que llevará a las marcas al techo de los taxis
El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Ovación
Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

¿Un pedido polémico? Infantino pide expulsar a los jugadores que se tapen la boca

¿Un pedido polémico? Infantino pide expulsar a los jugadores que se tapen la boca

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Policiales
Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

La Ciudad
Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir