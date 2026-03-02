La Capital | La Ciudad | operativos

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Durante el fin de semana se llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, que finalmente se centraron en la zona de Costa Alta

2 de marzo 2026 · 20:19hs
Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

La secretaría de Control y Convivencia llevó adelante durante el fin de semana una serie de operativos de control antipicadas y alcoholemia en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir maniobras peligrosas y reforzar la seguridad vial. También ayudó a devolver la tranquilidad a los vecinos, en especial a los de Costa Alta, que denunciaron estas actividades, lo que decidió que se cambiaran de puntos fijos desde La Florida a un sector más cercano al puente Rosario-Victoria.

Durante los procedimientos se realizaron 466 controles vehiculares, de los cuales 383 fueron test de alcoholemia. Como resultado, se detectaron 19 casos positivos de alcohol al volante, con una graduación máxima registrada de 1,89 gramos por litro de sangre. Además, se labraron 40 actas de infracción y se concretaron 35 remisiones de vehículos por distintas irregularidades.

Los operativos se desplegaron en puntos donde se detectaron prácticas de conducción peligrosa y concentraciones de vehículos, entre ellos: Eudoro Carrasco y Gallo; avenida José María Rosa y Guaymallén; Eudoro Carrasco y Escauriza; bulevar Oroño y Lamadrid; San Martín y Virasoro; y Eudoro Carrasco y Puccio.

El secretario de Control municipal, Diego Herrera, destacó la importancia de estas acciones. “Estos operativos tienen como finalidad cuidar la vida de todos. Las picadas y la conducción bajo los efectos del alcohol son prácticas ilegales y extremadamente peligrosas, por eso reforzamos los controles en los puntos donde se detectan estas situaciones”, señaló.

Y agregó: “No se trata solo de sancionar, sino de generar conciencia. Buscamos una convivencia vial más segura, donde se respeten las normas y se priorice el cuidado colectivo”.

La secretaría de Control y Convivencia remarcó que la realización de picadas y la conducción con alcohol en sangre están prohibidas por la normativa vigente y conllevan severas sanciones, que incluyen multas, retención de licencias y de vehículos.

