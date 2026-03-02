Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Tras una nueva jornada humo en la ciudad, la provincia Fe coordinó con Entre Ríos, Buenos Aires y Nación un protocolo común para prevenir el fuego en el Delta

Tras un fin de semana en el que volvió a sentirse humo proveniente de las islas frente a Rosario , las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con Nación para reforzar la prevención y respuesta ante focos ígneos en el Delta del Paraná . El convenio consolida un esquema de trabajo iniciado en enero de 2024 y establece una coordinación operativa permanente bajo un protocolo común.

El acuerdo prevé que todos los recursos disponibles de las tres jurisdicciones actúen de manera coordinada ante eventuales emergencias, compartiendo información estratégica y optimizando tiempos de respuesta. La articulación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) permitirá, además, unificar criterios de intervención en un territorio que es compartido y cuya dinámica ambiental no reconoce límites administrativos.

“El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”, señaló el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez durante la firma.

En la misma línea, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo remarcó el valor institucional del entendimiento y recordó que en 2022 la zona fue escenario de graves incendios con dificultades de coordinación entre jurisdicciones. “Que hoy estén los ministros trabajando de manera articulada para consolidar una política de Estado es un paso fundamental para cuidar el ambiente y la salud de las personas que habitan la zona del Delta del Paraná”, afirmó.

Otra vez humo en Rosario

El incendio de este domingo presenta un frente que, en su sector más comprometido, alcanza entre cuatro y cinco kilómetros de extensión, lo que explica la persistencia de la humareda sobre distintos barrios de la ciudad.

Según los datos oficiales, el punto más cercano se encuentra a unos 24 kilómetros tierra adentro desde el Monumento Nacional a la Bandera y a 15 kilómetros al sur de la traza del puente Rosario-Victoria. Hasta el momento no se detectaron otros focos que representen riesgo directo para la provincia, aunque el monitoreo continúa de manera permanente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgelahiba/status/2028429193210446299&partner=&hide_thread=false Ayer a la tarde no todo era fútbol en Rosario. Los impunes de siempre volvieron a quemar la Isla, en la foto la pluma de humo que se veía desde la Costa Central pic.twitter.com/M3mSvKec2b — Jorgela Hiba (@jorgelahiba) March 2, 2026

En paralelo al combate del fuego, la atención está puesta en el comportamiento del viento. Actualmente sopla del noreste y, de mantenerse estable durante la tarde, limitaría el ingreso de humo a la ciudad. Sin embargo, una rotación hacia el este podría modificar el escenario y afectar la calidad del aire, una preocupación central para personas con afecciones respiratorias.

Campamento base y tareas preventivas

Santa Fe informó que el despliegue operativo comenzó de inmediato. Desde esta semana se instalará un campamento base que se organizará en tres grupos de trabajo específicos para desarrollar prácticas y tareas diferenciadas en territorio insular. La planificación incluye monitoreo, patrullajes y fortalecimiento logístico de cara a los meses más críticos.

>> Leer más: Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

La anticipación no es casual. Las lluvias registradas en las últimas semanas generaron un crecimiento importante de vegetación que, con el ingreso al invierno, se transformará en biomasa seca, aumentando el riesgo de incendios. El objetivo oficial es intervenir en clave preventiva antes de que las condiciones climáticas agraven el escenario.

Además, en la segunda quincena de marzo está prevista una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la participación de una provincia en territorio de otra, superando eventuales trabas operativas y garantizando mayor agilidad en la respuesta.

Más capacidad de respuesta, el objetivo

Desde el gobierno santafesino destacaron que en los últimos dos años se fortaleció la capacidad de prevención y combate del fuego con una inversión superior a 2.500 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, que incluyó herramientas específicas, móviles y capacitación para 632 brigadistas forestales.

El nuevo esquema busca evitar que se repitan escenarios como los de años anteriores, cuando el humo de los incendios en las islas afectó de manera persistente a Rosario y otras localidades ribereñas, con impacto en la salud pública y en la actividad cotidiana.

>> Leer más: Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Con el recuerdo aún fresco de aquellas jornadas críticas y tras un domingo en el que volvió a percibirse olor a quemado en distintos barrios, las autoridades apuestan a que la coordinación interjurisdiccional y la prevención temprana reduzcan el riesgo de nuevos focos de magnitud en el Delta del Paraná.