La Capital | La Ciudad | humo

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Tras una nueva jornada humo en la ciudad, la provincia Fe coordinó con Entre Ríos, Buenos Aires y Nación un protocolo común para prevenir el fuego en el Delta

2 de marzo 2026 · 20:21hs
Este domingo se divisaron espesas columnas de humo

Este domingo se divisaron espesas columnas de humo

Tras un fin de semana en el que volvió a sentirse humo proveniente de las islas frente a Rosario, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires firmaron un acuerdo con Nación para reforzar la prevención y respuesta ante focos ígneos en el Delta del Paraná. El convenio consolida un esquema de trabajo iniciado en enero de 2024 y establece una coordinación operativa permanente bajo un protocolo común.

El acuerdo prevé que todos los recursos disponibles de las tres jurisdicciones actúen de manera coordinada ante eventuales emergencias, compartiendo información estratégica y optimizando tiempos de respuesta. La articulación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) permitirá, además, unificar criterios de intervención en un territorio que es compartido y cuya dinámica ambiental no reconoce límites administrativos.

“El ambiente no reconoce fronteras geopolíticas y, para abordar los problemas ambientales, hace falta trabajar entre gobiernos que están atravesados por desafíos que trascienden sus límites”, señaló el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez durante la firma.

En la misma línea, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo remarcó el valor institucional del entendimiento y recordó que en 2022 la zona fue escenario de graves incendios con dificultades de coordinación entre jurisdicciones. “Que hoy estén los ministros trabajando de manera articulada para consolidar una política de Estado es un paso fundamental para cuidar el ambiente y la salud de las personas que habitan la zona del Delta del Paraná”, afirmó.

Otra vez humo en Rosario

El incendio de este domingo presenta un frente que, en su sector más comprometido, alcanza entre cuatro y cinco kilómetros de extensión, lo que explica la persistencia de la humareda sobre distintos barrios de la ciudad.

Según los datos oficiales, el punto más cercano se encuentra a unos 24 kilómetros tierra adentro desde el Monumento Nacional a la Bandera y a 15 kilómetros al sur de la traza del puente Rosario-Victoria. Hasta el momento no se detectaron otros focos que representen riesgo directo para la provincia, aunque el monitoreo continúa de manera permanente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgelahiba/status/2028429193210446299&partner=&hide_thread=false

En paralelo al combate del fuego, la atención está puesta en el comportamiento del viento. Actualmente sopla del noreste y, de mantenerse estable durante la tarde, limitaría el ingreso de humo a la ciudad. Sin embargo, una rotación hacia el este podría modificar el escenario y afectar la calidad del aire, una preocupación central para personas con afecciones respiratorias.

Campamento base y tareas preventivas

Santa Fe informó que el despliegue operativo comenzó de inmediato. Desde esta semana se instalará un campamento base que se organizará en tres grupos de trabajo específicos para desarrollar prácticas y tareas diferenciadas en territorio insular. La planificación incluye monitoreo, patrullajes y fortalecimiento logístico de cara a los meses más críticos.

>> Leer más: Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

La anticipación no es casual. Las lluvias registradas en las últimas semanas generaron un crecimiento importante de vegetación que, con el ingreso al invierno, se transformará en biomasa seca, aumentando el riesgo de incendios. El objetivo oficial es intervenir en clave preventiva antes de que las condiciones climáticas agraven el escenario.

Además, en la segunda quincena de marzo está prevista una nueva reunión para avanzar en un marco administrativo que permita viabilizar económicamente la participación de una provincia en territorio de otra, superando eventuales trabas operativas y garantizando mayor agilidad en la respuesta.

Más capacidad de respuesta, el objetivo

Desde el gobierno santafesino destacaron que en los últimos dos años se fortaleció la capacidad de prevención y combate del fuego con una inversión superior a 2.500 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, que incluyó herramientas específicas, móviles y capacitación para 632 brigadistas forestales.

El nuevo esquema busca evitar que se repitan escenarios como los de años anteriores, cuando el humo de los incendios en las islas afectó de manera persistente a Rosario y otras localidades ribereñas, con impacto en la salud pública y en la actividad cotidiana.

>> Leer más: Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Con el recuerdo aún fresco de aquellas jornadas críticas y tras un domingo en el que volvió a percibirse olor a quemado en distintos barrios, las autoridades apuestan a que la coordinación interjurisdiccional y la prevención temprana reduzcan el riesgo de nuevos focos de magnitud en el Delta del Paraná.

Noticias relacionadas
Los controles son más completos en el nivel inicial, en primer grado, en sexto y segundo año de la secundaria 

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Así serán los taxis que lleven publicidad a partir de la futura ordenanza

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Los docentes de la UNR se manifestaron en la plaza Pringles. 

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Rosario refuerza la conservación del mural de El Aura con un proceso técnico de laqueado

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Ver comentarios

Las más leídas

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Lo último

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Tras una nueva jornada humo en la ciudad, la provincia Fe coordinó con Entre Ríos, Buenos Aires y Nación un protocolo común
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ovación
Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
La Ciudad

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez