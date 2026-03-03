San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La Cámara Penal de Rafaela ratificó la medida cautelar contra un joven de 23 años que está detenido desde el pasado 15 de diciembre

Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva impuesta a un joven de 23 años acusado de golpear y agredir con un arma blanca a un hombre que había ido a su casa a comprarle droga . El hecho ocurrió el pasado 18 de diciembre en la localidad de San Guillermo, en el norte santafesino.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el acusado, identificado por sus iniciales LGE, continuará preso imputado de lesiones leves dolosas y tenencia de drogas para la venta .

El fiscal del MPA Emiliano Odriozola reseñó los hechos desencadenados alrededor de las 5 de la mañana del pasado 11 de diciembre en una vivienda de San Guillermo, en el departamento San Cristóbal. Según la investigación, LGE “agredió físicamente con golpes de puño y con una cuchilla a otro hombre que había ido a su casa a comprarle droga” , relató el fiscal y agregó que “la víctima resultó con heridas en distintas partes de su cuerpo” .

El fiscal indicó que cuatro días después, el 15 de diciembre, personal policial de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ceres allanó la casa de LGE. En esa ocasión le secuestraron un trozo compacto de cocaína así como material para su fraccionamiento para la venta. También incautaron una balanza digital, una libreta con anotaciones, tres teléfonos celulares, una cuchilla y una moto Honda Wave.

“Todos esos elementos son compatibles con la actividad de fraccionamiento, pesaje, registro y comercialización de estupefacientes”, argumentó el fiscal. Tres días después de su detención, LGE fue llevado a audiencia imputativa y la jueza Cecilia Alamo le dictó prisión preventiva.

Apelación

La defensa del joven apeló la medida cautelar, que se discutió este martes en una audiencia de segunda instancia realizada en forma remota en los Tribunales de Rafaela ante el camarista Sergio Alvira, quien resolvió ratificar la prisión preventiva del acusado.

“El camarista rechazó los agravios de la defensa y sostuvo que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía permitieron ratificar la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso”, indicó Odriozola, que también representó al MPA en esta instancia.

El fiscal reveló que el camarista consideró el hecho de que en caso de ser condenado LGE tendría una pena de cumplimiento efectivo, tal como lo había hecho la jueza Alamo al disponer la prisión preventiva el pasado 18 de diciembre. En ese marco, Alvira no hizo lugar a las medidas alternativas a la prisión propuestas por la defensa y dio lugar a la realización de medidas pendientes como las pericias de los celulares secuestrados en poder del imputado.