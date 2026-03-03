Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

El mercado de alquileres en Rosario encendió señales de alerta en febrero . Los precios de los departamentos subieron un 7% respecto a enero, mientras que la oferta de propiedades disponibles para alquilar se desplomó un 13,2% en el mismo período. En casas, la caída fue aún más pronunciada: 32,0% menos de publicaciones activas en un solo mes. Los datos surgen del último informe del Relevamiento de Precio de Propiedad y Alquileres elaborado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre.

El dato más llamativo del mes es la contracción de la oferta. Desde la derogación de la antigua ley de alquileres en noviembre de 2023, el mercado había experimentado una expansión histórica: la disponibilidad de departamentos en alquiler creció un 87,1% y la de casas un 10,8% en ese período. Ese proceso, que alivió la búsqueda de vivienda para miles de rosarinos, parece haber llegado a un límite, al menos por ahora.

El propio informe advierte que la expansión de la oferta de propiedades en alquiler se detuvo, al menos en el corto plazo. Si la tendencia de febrero se mantiene en los próximos meses, los inquilinos podrían enfrentar un mercado más ajustado y con menos opciones para elegir.

La derogación del régimen anterior liberó a muchos propietarios que hasta entonces preferían mantener sus inmuebles vacíos o volcarse a otras modalidades, y eso se tradujo en una mayor oferta que, sin embargo, no alivió demasiado la búsqueda de vivienda para miles de rosarinos.

Precios que no paran

Al mismo tiempo, los valores siguen subiendo. Los departamentos lideraron los ajustes con una suba mensual del 7% en pesos corrientes, seguidos por casas (2,9%) y oficinas (2,8%). En el centro de la ciudad, el incremento fue incluso mayor: los alquileres de departamentos treparon un 7,5% respecto a enero. Es la zona más demandada y, previsiblemente, la que primero absorbe los ajustes cuando la oferta se retrae. La combinación de menos propiedades disponibles y valores en alza complica el bolsillo de quienes buscan mudarse o renovar contrato en los próximos meses.

El mercado de venta, como referencia

Para quienes tienen la posibilidad de comprar, el panorama es diferente. En el segmento de venta, los departamentos son los protagonistas: acumulan una suba del 10,2% en dólares en los últimos doce meses, con una variación mensual de +0,3% en febrero. Rosario Centro lidera con un 10,3% interanual, y a nivel barrial Abasto registró el mayor incremento con un 11,1% en el año. El índice de confianza del mercado ubica a los departamentos en zona de alza desde marzo de 2024, lo que anticipa continuidad en la tendencia.

Las casas muestran un comportamiento más moderado: cayeron un 3,0% en el mes, aunque en términos interanuales la variación es casi neutra (-0,4%), y el mercado se encuentra en zona neutra desde febrero de 2026. La geografía marca diferencias: Rosario Norte registró la mayor baja interanual (-5,3%), mientras que Funes acumuló la mayor suba (+10,2%). Las oficinas, por su parte, subieron un 2,4% en el mes y un 1,4% en el año, con Rosario Centro marcando una variación del 1,0% interanual.