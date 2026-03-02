Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión

El ministro Goity sostuvo que el acatamiento fue "nulo" en colegios privados y "muy bajo" en escuelas públicas. Los gremios hablan de un nivel "alto"

Después de una ronda de reuniones paritarias sin acuerdo salarial, las clases comenzaron en Rosario y el 97 por ciento de las escuelas de la región abrieron sus puertas este lunes, según fuentes oficiales. No obstante, desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) plantearon que el paro docente tuvo un fuerte impacto en las instituciones públicas locales.

De manera preliminar, el ministro de Educación provincial, José Goity , hizo una distinción en cuanto al impacto de la medida de fuerza de 24 horas. "Si bien el acatamiento que estamos constatando es bajo a nivel general, sabemos que es mucho menor en educación privada" , manifestó.

El funcionario admitió que hay "muchos docentes enojados" pero se mostró convencido de que la protesta estuvo lejos de tener un efecto preponderante en Santa Fe. Durante una conferencia de prensa, aseveró: "Podemos decir con contundencia que la mayoría de los docentes están dictando clases y están en las aulas" .

Goity reconoció que la apertura de algunos establecimientos no implica el desarrollo de actividades normales en Rosario. "Hay escuelas en las cuales no todos los cursos dan clases y eso también lo tenemos en cuenta" , comentó a la hora de repasar el arranque del ciclo lectivo local, que incluyó abrazos solidarios para apoyar el reclamo salarial del personal y otras manifestaciones fuera de las aulas.

El exdecano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) apuntó que los paros anteriores "prácticamente no tuvieron ninguna incidencia" y admitió la posibilidad de una mayor adhesión en la comparación con lo ocurrido este lunes en la ciudad. No obstante, señaló: "A veces, parece que la particularidad tapa la generalidad".

El ministro afirmó que en unas "pocas escuelas" hubo una comunicación previa de docentes con los padres para avisarles que no iban a empezar las clases por la medida que impulsaron Amsafé y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop). En cuanto a estos casos, anticipó que analizarán cada situación a partir del cruce de datos de las declaraciones juradas de prestación de servicios.

Fuera del escenario local, la provincia anunció que el 98 por ciento de las instituciones santafesinas abrieron sus puertas en el primer día del ciclo lectivo. De acuerdo al registro obtenido hasta las 10 de la mañana, el paro había tenido un alcance "muy similar" al de medidas de fuerza anteriores.

Qué dicen Amsafé y Sadop

El secretario general de Amsafé Rosario, Roque Jaimes, se mostró conforme con los primeros reportes de delegados y delegadas de escuelas públicas sobre la medida de fuerza. "El acatamiento al paro docente es altísimo", afirmó.

A primera hora de la jornada, el titular del gremio a nivel local se sumó a una marcha desde la Legislatura de Santa Fe hasta la sede del Ministerio de Educación en la capital provincial. Allí también estuvieron presentes los principales referentes de Sadop.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioAmsafe/status/2028458241378648406&partner=&hide_thread=false PARO Y NO INICIO.



La docencia vuelve a demostrar que cuando hay que defender nuestros derechos, la escuela pública y nuestro salario estamos presentes. pic.twitter.com/P2utdpqDYi — Amsafe Rosario (@RosarioAmsafe) March 2, 2026

"La docencia vuelve a demostrar que cuando hay que defender nuestros derechos, la escuela pública y el salario, estamos presentes", manifestó el sindicalista. Mientras tanto, en la ciudad se llevaron a cabo distintas protestas para apuntalar el reclamo, incluyendo un ruidazo cerca del mediodía en la plaza Pringles.

Jaimes aseguró que el paro "tiene fuerza porque nace desde abajo, desde cada escuela, cada compañero y cmopañero que hoy decidió parar". A continuación, propuso: "Sigamos en camino, llevando la voz de la docencia rosarina".

Por su parte, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, manifestó que “la medida de fuerza llevada adelante por los docentes de la provincia tuvo un alcance altamente satisfactorio” y ratificó que “las expectativas del sector se cumplieron".

Desde el gremio que nuclea a docentes de escuelas privadas se estima una adhesión cercana al 50% en toda la provincia, con una participación aún mayor en numerosos establecimientos educativos donde la convocatoria superó ampliamente ese porcentaje.

"Hay que arreglar la paritaria y seguir dialogando, pero los consensos se construyen desde la escucha", dijo el titular de Sadop Rosario.

Muchos docentes enojados

Durante la rueda de prensa en Rosario, Goity planteó la necesidad de seguir mejorando los salarios y ampliar los beneficios para quienes trabajan en el sistema educativo. "Quería expresar mi reconocimenito a la enorme mayoría de docentes que hoy están dictando clases. Muchos, probablemente enojados, y es un enojo que hay que comprender y acompañar", indicó.

El ministro se mostró dispuesto a seguir negociando con los gremios y recordó que "la paritaria no está cerrada formalmente". No obstante, defendió la decisión de aplicar el aumento semestral del 12,5 % a pesar del rechazo de Amsafé y Sadop. De hecho, anticipó que liquidarán cuatro pagos distintos por planilla complementaria desde el lunes 16 de marzo.

"El conflicto no tiene que asustarnos. Lo más importante que mantengamos la regularidad en el aula", subrayó el titular de la cartera educativa. Asi planteó que la continuidad de las clases "legitima la protesta" y enfatizó: "El diálogo siempre va a estar abierto".

El exdecano de la Facultad de Humanidades dijo que los docentes son los que hacen "el esfuerzo más importante" para sostener el aprendizaje y reconoció que "no todos tienen 25 horas de reloj" para alcanzar el piso de $ 1.300.000 definido en la última oferta. "Somos conscientes de que los salarios en general no alcanzan a cubrir las necesidades. Estamos en un contexto de caída de poder adquisitivo real, caída de horas extra, suspensión y cierre de fuentes laborales. Eso nos preocupa como a todos los santafesinos", expresó.