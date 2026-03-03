La Capital | Ovación | Sonder

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta dieron un paso adelante en los cuartos de final de la Liga Nacional Masculina

Sonder, Normal 3 y Citta se impusieron en el primer cruce y obligan a sus rivales a ganar el fin de semana para forzar un tercer partido

Por Pablo Mihal

3 de marzo 2026 · 18:20hs
Valentino Rivero remata mientras Jeremías Sarmiento intenta bloquear. Los chicos de la Escuela cosecharon una importante victoria en el Aldo Cantoni.

El pasado fin de semana comenzaron los playoffs y playouts en la Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lüsqtoff y jornada en la que los equipos de la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR) arrancaron con el pie derecho, ganando en su casa como Citta o imponiéndose de visitante como en los casos de Normal 3 y Sonder.

Citta necesitó cuatro sets para ganarle a La Calera en Villa Constitución. Se impuso 3-1 con parciales de 25/20, 22/25, 25/20 y 25/18.

En el Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná Sonder estuvo más fino y venció tras un partido muy parejo a Rowing 3-1 con parciales de 25/27, 24/26, 25/23 y 20/25.

Ambos equipos se medirán el próximo sábado a partir de las 21 en La Fábrica. De ser necesario, el tercer partido se jugará un día después, el domingo 8, nuevamente en el mismo escenario y a partir de las 19. Con la victoria de Sonder la serie se traslada a nuestra ciudad con una leve ventaja del Trico, que ganando uno de los dos partidos que tiene previstos como local, avanzará a las semifinales.

En el Estadio Dr. Aldo Cantoni, Normal 3 se impuso a Obras San Juan 0-3, con parciales de 22/25, 24/26 y 21/25. Los sanjuaninos mostraron buenos pasajes de juego, no obstante, la consistencia defensiva de Normal 3 y su contundencia en los cierres inclinaron cada parcial en favor de los rosarinos. El equipo de la Escuela recibirá el sábado a los cuyanos, que están obligados a ganar para forzar un tercer partido.

Ferro Carril Oeste, en tanto, sigue en levantada, y venció en sets corridos a Villa Dora en el Estadio Multideportivo de Caballito con parciales de 25/20, 25/19 y 25/17.

Por la permanencia

Por el lado de la Permanencia Ateneo, Infernales Vóley y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe vencieron 2-0 a Echagüe, Libertad y Lafinur para asegurar su plaza para el 2027. En tanto, Unión Vecinal Trinidad necesitó tres partidos contra Estudiantes y terminó siendo el único de la Zona A en festejar.

El próximo sábado serán las revanchas de los cuartos de final, mientras que en la Permanencia se enfrentarán mano a mano Lafinur v. Estudiantes y Echagüe v. Libertad para evitar el descenso.

San Isidro sorprendió a Sonder en la LAF

Del 26 de febrero al 1 de marzo, se llevó a cabo la séptima fecha de la Liga Argentina Femenina (LAF), jornada en la que Sonder dejó de ser invicto.

El conjunto rosarino, que venía con puntaje perfecto hasta el momento, había arrancado el viernes con una victoria en el Estadio Andrés Meynet ante Villa Dora por claro 3-0 (25/11, 25/15 y 25/21), pero el domingo San Isidro lo sorprendió en el Superdomo de San Francisco, lo superó 3-2 (18/25, 21/25, 25/22, 25/19 y 15/10) y le arrebató el invicto.

Las cordobesas también jugaron ante Náutico Sportivo Avellaneda y ganaron en sets corridos con parciales de 25/21 25/17 25/17. En el restante partido del fin de semana, Náutico cayó de visitante ante Villa Dora 3-1 (19/25 25/23 25/16 25/21).

Bell cosechó una victoria y una derrota. Empezó la fecha festejando frente a River en sets corridos, tras imponerse 25/22 25/17 25/13 en el Polideportivo “Tito” Proietti de Bell Ville. Sin embargo, en el mismo escenario Boca pisó más fuerte y se quedó con el partido por 3-1 (24/26 25/22 26/28 16/25). Además, las xeneixes también celebraron ante Instituto en tie break (25/21, 25/20, 14/25, 23/25 y 7/15).

Vélez debió pelear en sus dos encuentros pero finalmente terminó sucumbiendo, primero frente a San Lorenzo (1-3, con parciales de 21/25, 25/16, 23/25 y 21/25) y, después, ante Banco Provincia (2-3, con parciales de 19/25, 25/20, 22/25, 25/21 y 9/15). Ferro Carril Oeste enfrentó a los mismos equipos que los del Fortín, cosechando un triunfo ante los platenses por 3-0 (23/25, 20/25 y 19/25) y una derrota ante los de Boedo por 0-3 (23/25, 20/25 y 19/25).

En el cierre de la fecha se jugó el clásico platense, donde Estudiantes recibió en el Estadio JL Hisrchi a Gimnasia, que se impuso en sets corridos con parciales de 20/25, 18/25 y 20/25.

Sonder sigue bien arriba

Con estos resultados y más allá de la derrota, Sonder sigue liderando la tabla de posiciones con 29 puntos, mientras que Náutico Sportivo Avellaneda ocupa el 12º lugar con 12 unidades. La próxima fecha, la octava, se jugará del 5 al 8 de marzo.

