Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

La joven fue vista por última vez este lunes en su casa de Winter al 3800. La Fiscalía pide datos al 911 o por redes oficiales

3 de marzo 2026 · 16:38hs
Rosario: buscan a Aixa Buttice

Rosario: buscan a Aixa Buttice, una joven de 26 años desaparecida desde el 2 de febrero

La Fiscalía Regional 2 solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de la joven Aixa Buttice, de 26 años, quien fue vista por última vez el pasado lunes 2 de febrero en su domicilio ubicado en Winter al 3800, en la ciudad de Rosario.

Según la información difundida en el marco del pedido de paradero, la joven mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, tiene cabello castaño oscuro largo y ojos marrones.

Al momento de su desaparición vestía remera negra y pollera negra, llevaba una mochila y zapatillas Vans negras.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes sobre su ubicación debe comunicarse de inmediato al 911 o contactar a la Fiscalía Regional 2 a través de sus redes sociales oficiales.

Las autoridades remarcaron la importancia de difundir la información para ampliar el alcance del pedido y facilitar la localización de la joven.

La búsqueda de paradero

paradero
