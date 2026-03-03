La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

En la mayoría de los casos las ramas que se desprendieron por la fuerte tormenta que azotó a la ciudad trajo problemas en la red de tendido eléctrico.

Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario

El temporal que azotó a Rosario durante la madrugada de este martes dejó inconvenientes que aún complican el andar de los rosarinos. Atrás quedaron los árboles caídos y el anegamiento de calles, persistieron varias zonas sin energía eléctrica durante el transcurso del día . Cómo denunciar los inconvenientes en el servicio.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) reconoció que pudo reestablecer el servicio en varios cuadrantes. Sin embargo, los operarios de la empresa estatal trabajaron durante la tarde sobre cuatro áreas en distintos puntos de la ciudad.

A través de sus redes sociales, la EPE comunicó las zonas donde faltaba el servicio público. Algunas de ellas, como el corte de la zona norte al límite con Granadero Baigorria fueron reestablecidas durante la jornada.

El temporal que cayó sobre la ciudad provocó la caída de ramas y árboles que provocaron destrozos en la red de tendido eléctrico, según explicaron desde la EPE.

Trabajos en cuatro zonas de Rosario

Según pudo averiguar La Capital, en el corte de las 16.30 de este martes había cuatro zonas que aún se mantienen sin servicio.

La primera en el cuadrante comprendido por Bv. Segui, colectora José María Rosas, pasaje 1894 y Espinoza, en barrio Triángulo.

También en zona oeste, el área entre avenida 27 de Febrero, Teniente Agneta, Virasoro y Felipe Moré.

En la zona sur, el corte se extiende entre Garibaldi, Uriburu, 1º de Mayo y Mitre, abarcando parte de barrio La Guardia y General Las Heras.

Según informó la EPE, también trabajaban sobre la zona de Viamonte a José María Rosas y de autopista a Rondeau.

En cuanto a la situación en el resto del territorio santafesino, la EPE señaló que el sur provincial fue el sector más golpeado por el temporal durante la madrugada. En la lista de localidades afectadas aparecen: Cafferata, Chañar Ladeado, Berabevú, Cañada del Ucle, Gödeken, Melincué, Bombal, Carreras, Alcorta, Máximo Paz y una parte de Firmat.

Mientras tanto, los clientes pueden hacer reclamos a través del teléfono 0800-777-4444 y la línea de Whatsapp 342-5-101000.