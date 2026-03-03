La Capital | La Ciudad | Rosario

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

En la mayoría de los casos las ramas que se desprendieron por la fuerte tormenta que azotó a la ciudad trajo problemas en la red de tendido eléctrico.

3 de marzo 2026 · 17:20hs
Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario

El temporal que azotó a Rosario durante la madrugada de este martes dejó inconvenientes que aún complican el andar de los rosarinos. Atrás quedaron los árboles caídos y el anegamiento de calles, persistieron varias zonas sin energía eléctrica durante el transcurso del día. Cómo denunciar los inconvenientes en el servicio.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) reconoció que pudo reestablecer el servicio en varios cuadrantes. Sin embargo, los operarios de la empresa estatal trabajaron durante la tarde sobre cuatro áreas en distintos puntos de la ciudad.

A través de sus redes sociales, la EPE comunicó las zonas donde faltaba el servicio público. Algunas de ellas, como el corte de la zona norte al límite con Granadero Baigorria fueron reestablecidas durante la jornada.

>> Leer más: Autos dañados y una ráfaga de 102 km/h: una tormenta severa dejó su huella en Rosario

El temporal que cayó sobre la ciudad provocó la caída de ramas y árboles que provocaron destrozos en la red de tendido eléctrico, según explicaron desde la EPE.

Trabajos en cuatro zonas de Rosario

Según pudo averiguar La Capital, en el corte de las 16.30 de este martes había cuatro zonas que aún se mantienen sin servicio.

La primera en el cuadrante comprendido por Bv. Segui, colectora José María Rosas, pasaje 1894 y Espinoza, en barrio Triángulo.

También en zona oeste, el área entre avenida 27 de Febrero, Teniente Agneta, Virasoro y Felipe Moré.

En la zona sur, el corte se extiende entre Garibaldi, Uriburu, 1º de Mayo y Mitre, abarcando parte de barrio La Guardia y General Las Heras.

Según informó la EPE, también trabajaban sobre la zona de Viamonte a José María Rosas y de autopista a Rondeau.

En cuanto a la situación en el resto del territorio santafesino, la EPE señaló que el sur provincial fue el sector más golpeado por el temporal durante la madrugada. En la lista de localidades afectadas aparecen: Cafferata, Chañar Ladeado, Berabevú, Cañada del Ucle, Gödeken, Melincué, Bombal, Carreras, Alcorta, Máximo Paz y una parte de Firmat.

Mientras tanto, los clientes pueden hacer reclamos a través del teléfono 0800-777-4444 y la línea de Whatsapp 342-5-101000.

Noticias relacionadas
Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Rosario: buscan a Aixa Buttice, una joven de 26 años desaparecida desde el 2 de febrero

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

El precio del dólar en Rosario

Dólar en Rosario: la cotización oficial aumentó 20 pesos y alcanzó su nivel más alto en tres semanas

El Parque de España es uno de los lugares más elegidos por los rosarinos

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente. Los precios siguen ajustando por encima de la inflación

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump
Política

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche
La Ciudad

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Ovación
Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: Fue uno de los años más difíciles de mi vida

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

Policiales
La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas
Policiales

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?