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Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

El preso recibía la droga escondida en comida y ropa que le llevaban su madre y hermana cuando lo iban a visitar

3 de noviembre 2026 · 07:44hs
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La cárcel de Coronda. Un preso fue condenado por vender cocaína a sus compañeros 

Foto: La Capital/Archivo.

La cárcel de Coronda. Un preso fue condenado por vender cocaína a sus compañeros 

Un preso de la cárcel de Coronda fue condenado a seis años de prisión por vender vender cocaína a internos de ese penal. La sentencia recayó sobre Damián Exequiel Barrientos, de 29 años, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La pena también se le impuso porque quedó alojado en esa dependencia, a raíz de que le secuestraron en su casa en Santo Tomé un arma de fuego que tenía sin la autorización correspondiente.

La sentencia fue impuesta por el juez Pablo Busaniche y la fiscal a cargo de la investigación fue María Laura Urquiza.

Cómo ingresaba la cocaína a la cárcel de Coronda

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación precisó que “Barrientos está privado de su libertad alojado en Coronda desde marzo de 2022, a raíz de que en un allanamiento que se hizo en su casa ubicada en Avellaneda al 3.300 de Santo Tomé se le secuestró una carabina semiautomática calibre 22, apta para efectuar disparos, cuya marca y numeración no están visibles”.

>> Leer más: Una mujer dijo que un preso de Coronda la obligaba a vender cocaína

Urquiza agregó que “a ese hecho ilícito se acumuló procesalmente la comercialización de cocaína a los internos del establecimiento carcelario”. En tal sentido, puntualizó que “de acuerdo con la investigación realizada, entre enero y mayo de 2024, la madre de Barrientos _que está en prisión preventiva_ le enviaba la cocaína oculta en comida y en prendas de vestir”, y precisó que “los estupefacientes los llevaba los miércoles la hermana del condenado –quien también es investigada– cuando lo iba a visitar a la cárcel”.

Según fuentes judiciales, Barrientos fue condenado como autor de los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada (por ser cometida en el interior de un lugar de detención).

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