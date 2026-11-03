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Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

El dueño del local hizo la denuncia a la madrugada, cuando encontró una ventana rota. La policía arrestó al presunto ladrón y recuperó mercadería

3 de noviembre 2026 · 08:01hs
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Walter S. fue demorado a unas diez cuadras de la tienda de barrio Echesortu.

Foto: Policía de Santa Fe.

Walter S. fue demorado a unas diez cuadras de la tienda de barrio Echesortu.

Un hombre de 44 años fue detenido este martes por un intento de robo en el barrio Echesortu. Según fuentes oficiales, el delincuente entró a un negocio cerrado antes del amanecer y se llevó varios productos, pero lo atraparon poco después de la denuncia.

La Policía de Santa Fe arrestó a Walter S. poco después de las 4 de la mañana. Previamente, un comerciante del macrocentro rosarino había pedido ayuda porque alguien había roto la ventana para sustraer mercadería.

Las fuerzas de seguridad provinciales aprehendieron al sospechoso a unas diez cuadras de la tienda. De esta forma consiguieron recuperar una decena de artículos, así como un conjunto de perchas.

¿Cómo fue el robo en barrio Echesortu?

De acuerdo a la denuncia, el ladrón ingresó a la madrugada a un local ubicado en Mendoza al 3500. Tras la rotura de la ventana, empezó a revisar las prendas que estaban guardadas y escapó hacia el sur.

Agentes de la Brigada Motorizada fueron a revisar la tienda y comprobaron que el lugar estaba desordenado. Entonces empezaron a patrullar las calles y dieron con el ladrón en San Nicolás y bulevar 27 de Febrero.

>> Leer más: Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Fuentes vinculadas al procedimiento detallaron que el detenido llevaba una mochila beige y nueve perchas. Además, los policías hallaron ocho remeras, un buzo azul y un par de zapatillas blancas.

Después de la denuncia entre las calles San Nicolás y Cafferata, el sospechoso quedó bajo arresto y la indumentaria fue secuestrada. Walter S. fue trasladado a la comisaría 2ª para continuar con la investigación.

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