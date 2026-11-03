Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

El dueño del local hizo la denuncia a la madrugada, cuando encontró una ventana rota. La policía arrestó al presunto ladrón y recuperó mercadería

Walter S. fue demorado a unas diez cuadras de la tienda de barrio Echesortu.

Un hombre de 44 años fue detenido este martes por un intento de robo en el barrio Echesortu . Según fuentes oficiales, el delincuente entró a un negocio cerrado antes del amanecer y se llevó varios productos , pero lo atraparon poco después de la denuncia.

La Policía de Santa Fe arrestó a Walter S. poco después de las 4 de la mañana. Previamente, un comerciante del macrocentro rosarino había pedido ayuda porque alguien había roto la ventana para sustraer mercadería.

Las fuerzas de seguridad provinciales aprehendieron al sospechoso a unas diez cuadras de la tienda . De esta forma consiguieron recuperar una decena de artículos, así como un conjunto de perchas.

De acuerdo a la denuncia, el ladrón ingresó a la madrugada a un local ubicado en Mendoza al 3500 . Tras la rotura de la ventana, empezó a revisar las prendas que estaban guardadas y escapó hacia el sur.

Foto: Policía de Santa Fe.

Agentes de la Brigada Motorizada fueron a revisar la tienda y comprobaron que el lugar estaba desordenado. Entonces empezaron a patrullar las calles y dieron con el ladrón en San Nicolás y bulevar 27 de Febrero.

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Fuentes vinculadas al procedimiento detallaron que el detenido llevaba una mochila beige y nueve perchas. Además, los policías hallaron ocho remeras, un buzo azul y un par de zapatillas blancas.

Después de la denuncia entre las calles San Nicolás y Cafferata, el sospechoso quedó bajo arresto y la indumentaria fue secuestrada. Walter S. fue trasladado a la comisaría 2ª para continuar con la investigación.